في ضوء تعذر مشاركة ولي العهد السعودي في قمة الجزائر.. الحالات الصحية الموجبة لعدم السفر

في ضوء تعذر سفر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للمشاركة في القمة العربية بالجزائر لأسباب صحية، نجمل الحالات الصحية التي ينصح فيها البالغون بعدم السفر.

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ومن ذلك، يشير الأطباء والخبراء إلى أن المصابين بالدوالي ينصح بعدم سفرهم بسبب عدم القدرة على الحركة أثناء الرحلة، مشيرين إلى أن الساقين قد تنتفخان، ومن المحتمل أن تظهر أيضا مشاكل في الأوردة في مثل هذه الحالة.

وبالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي، فلا ينصح بالسفر للمصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مثل الربو، وذلك لأن الهواء في الطائرة جاف جدا ويمكن أن يضر بالجهاز التنفسي. وبسبب تقلبات الضغط، يمكن أيضا أن تحدث صعوبات في التنفس.

وأثناء الإقلاع والهبوط، يعاني ركاب الطائرة من انسداد في الأذنين بسبب انخفاض الضغط. والشخص الذي يعاني من مرض لا يستطيع التعامل بارتياح مع هذه الأعراض، ولأولئك الذين لديهم إصابة في الأذن الداخلية أو الوسطى لا يجب عليهم الصعود إلى الطائرة قبل أن تمر فترة معينة من إعادة التأهيل، ويمكن أن يتعرض الشخص لإصابة أكثر خطورة ويفقد حاسة السمع.

وبالنسبة للأمراض النفسية في فترات تفاقمها، فأصحابها ينصحون بعدم السفر وذلك لاستحالة التنبؤ بكيفية تفاعل المريض نفسيا مع ضجيج المحركات والعدد الكبير من الأشخاص في مكان ضيق علاوة على العوامل الأخرى.

ومن الأمراض التي ينصح المصابون فيها بعدم السفر:

- حالة ما بعد السكتة الدماغية. - اضطرابات الصرع بجميع أشكالها وأنواعها. - مرض الشلل الرعّاش. - تصلب الأنسجة وفقدان الذاكرة. - أمراض السكري والربو واعتلال الدماغ وأمراض القلب والأوعية الدموية - مشاكل الضغط (ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه). - ارتجاج في المخ وإصابات دماغية أخرى. - أمراض معدية خطيرة.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أوضح أن تعذر سفر ولي العهد محمد بن سلمان للمشاركة في القمة العربية في الجزائر اتخذ على خلفية توصية الفريق الطبي في العيادات الملكية "بتجنب سموه الكريم السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي وتأثيره على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه على سموه الكريم القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة".

المصدر: RT