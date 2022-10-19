روسيا.. اعتماد قانون للحكم في مخالفة انتهاكات الحجر الصحي المتعلق بالحيوانات المصابة بأمراض خطيرة

اعتمد مجلس الدوما الروسي مشروع قانون لتغريم الانتهاكات التي تتعلق بقواعد الحجر الصحي المرتبطة بالحيوانات المصابة بأمراض خطيرة ومعدية.

وتبعا للمعلومات الواردة عن المجلس فإن "القانون الجديد سينص بشكل رئيسي على تغريم مربي الحيوانات الذين ينتهكون قواعد الحجر الصحي بالنسبة لحيواناتهم المصابة بأمراض خطرة والتي قد تتسبب بظهور بؤر للأمراض الحيوانية المعدية وانتشار هذه الأمراض".

وستتراوح الغرامات المفروضة ما بين 30 إلى 60 ألف روبل بالنسبة للمواطنين مربي الحيوانات الذين سيخالفون القواعد المذكورة، أما الأشخاص الذين يمارسون تنظيم مشاريع التربية الحيوانية والذين سيخالفون القواعد المنصوص عليها فسيتعرضون لغرامات تتراوح ما بين 50 إلى 80 ألف روبل، وقد يتم تعليق نشاطاتهم لمدة تصل إلى 90 يوما، وفيما يخص الشركات والكيانات القانونية التي ستخالف القواعد، سيتم تغريمها بمبالغ تتراوح ما بين 400 إلى 600 ألف روبل، وسيتم تعليق أنشطة هذه الكيانات لمدة 90 يوما أيضا.

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وسيحاسب القانون أيضا الأشخاص أو المؤسسات التي ستخفي المعلومات المتعلقة بانتشار الأمراض الحيوانية الجماعية عن الهيئات المختصة في البلاد، إذ ستتراوح الغرامة في هذه الحالة على الأشخاص ما بين 4000 إلى 5000 روبل، أما المسؤولون عن الكيانات المربية للحيوانات فستتراوح غرامتهم في هذه الحالة ما بين 40 إلى 50 ألف روبل، وستغرم الكيانات المربية للحيوانات والتي ستخفي مثل تلك البيانات بمبالغ ستتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف روبل.

المصدر: نوفوستي