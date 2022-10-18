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كيف يمكن إبطاء سرعة الشيخوخة؟

الصحة

كيف يمكن إبطاء سرعة الشيخوخة؟
Globallookpress West Coast Surfer/moodboard
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور كيريل بروشايف، أخصائي أمراض الشيخوخة، أن حمية البحر الأبيض المتوسط والنشاط البدني يبطئان عملية الشيخوخة.

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ويقول العالم الروسي، في حديث لموقع URA.RU: "ظهر في ترسانتنا حاليا عاملين غير دوائيين. هما نظام غذائي معين ونمط محدد من الحركة".

ويشير الأخصائي، إلى أنه في أثناء الحركة، تنتج في الجسم مادة تسمح بتجنب العديد من أمراض الأوعية الدموية.

ويقول: "تحت تأثير عدد من العوامل، ينتج الجسم الهرمون الغازي - أكسيد النتروجين، الذي يساعد على توسع الأوعية الدموية وتخفيض مستوى ضغط الدم، ويعزز مقاومة جدار الأوعية الدموية لعملية تصلب الشرايين ".

ويضيف، كما أن أن النظام الغذائي هو أحد العوامل الرئيسية أيضا. لذلك توصي منظمة الصحة العالمية ، باتباع نظام غذائي متوسطي.

المصدر: gazeta.ru

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