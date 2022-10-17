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أصوات الطيور مفيدة للصحة النفسية

الصحة

أصوات الطيور مفيدة للصحة النفسية
Globallookpress M. Woike/imago stock&people
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء معهد ماكس بلانك والمركز الطبي لجامعة هامبورغ إيبندورف، أن أصوات الطيور خفضت مستوى القلق والبارانويا لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.

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وتشير مجلة Scientific Reports، إلى أن الباحثين الألمان أخضعوا 295 متطوعا يعانون من الاكتئاب إلى الاستماع لتسجيلات صوتية لأصوات الطيور ، وأدركوا أن أصوات الطيور تؤثر إيجابيا في الصحة النفسية.

فقد اتضح للباحثين، أن زغردة العصافير خفضت مستوى القلق والبارانويا، في حين أن الأصوات المنبعثة من الطرق بعكس ذلك فاقمت حالتهم، وقد كان هذا واضحا أكثر عند دمج أصوات السيارات والدراجات النارية.


ووفقا للباحثين، تسمح اصوات الطيور للمستمع، بعدم التفكير بعوامل الإجهاد، التي يعتبرها الدماغ تهديدا. لذلك يمكن استخدام مثل هذه التسجيلات في الوقاية من الاضطرابات النفسية.

المصدر: لينتا. رو

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