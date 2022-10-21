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كشف تأثير السجائر الإلكترونية على النساء الحوامل

الصحة

كشف تأثير السجائر الإلكترونية على النساء الحوامل
Globallookpress Silas Stein/dpa
صورة تعبيرية
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أعلن خبراء من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، أن تدخين السجائر الإلكترونية خلال فترة الحمل يؤدي إلى إصابة الأطفال بالربو.

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وتشير مجلة American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology، إلى أن الباحثين خلال هذه الدراسة، عرضوا إناث الفئران الحوامل لأبخرة محتوية على النيكوتين ومن دونه.

وبعد ذلك درسوا حالة هذه الإناث وذريتهم البالغة من العمر خمسة أشهر. واتضح لهم أن النيكوتين تسبب في ضعف وظائف الرئتين والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن لدى الفئران الصغيرة، كما ظهرت عليهم علامات الخوف. وبالإضافة إلى ذلك ازداد وزن الفئران المعرضة للنيكوتين مع تقدمها بالعمر.

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