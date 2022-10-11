عرضت مجموعة باحثين من معهد Paul Ehrlich وجامعة Justus Liebig في غيسن بألمانيا، طريقة جديدة لعلاج الحساسية، باستخدام خلايا مناعية معينة.

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وتشير مجلة Allergy، إلى أن الخبراء درسوا الخلايا البائية غير المتمايزة لدى الفئران والبشر في مزارع الخلايا. وأن البروتين الهجين rFlaA: Betv1، الذي ابتكره الباحثون يتكون من فلاجيلين ومسببات الحساسية من أشجار البتولا، سمح ببدء تمايز الخلايا البائية المعتمد على mTOR (MTOR هو بروتين تنظيمي رئيسي في التمثيل الغذائي الخلوي)، والمعتمد على بروتين MyD88، الذي يستخدم لنقل الإشارة داخل الخلايا المناعية. وإن قدرة بروتين فلاجيلين على إطلاق مثل هذه العملية، هي التي تكبح رد الفعل التحسسي من قبل منظومة المناعة.

ويخطط الباحثون، لاستخدام هذا الاكتشاف في العلاج المناعي الخاص بمسببات الحساسية، حيث سيحفز rFlaA: Betv1 نضوج الخلايا البائية، التي بدورها ستقاوم رد الفعل التحسسي، بإطلاق مواد مختلفة.

المصدر: لينتا. رو