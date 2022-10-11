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عالم فيروسات روسي يتوقع اندلاع موجة جديدة لفيروس كورونا في ديسمبر المقبل

الصحة

عالم فيروسات روسي يتوقع اندلاع موجة جديدة لفيروس كورونا في ديسمبر المقبل
iz.ru
عالم الفيروسات بافيل فولتشكوف
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أعلن رئيس مختبر الهندسة الوراثية في معهد موسكو للتقنيات الفيزيائية، بافيل فولتشكوف، أن موجة تالية لفيروس كورونا يمكن أن تندلع في روسيا بعد 21 ديسمبر المقبل.

وتقدم العالم بمثل هذا التنبؤ، مشيرا إلى أن غالبا ما كان هناك فاصل زمني يتراوح بين 3 و6 أشهر بين موجة وأخرى لـ"كوفيد – 19".

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وقال إن الموجة التالية ستبدأ بعد 21 ديسمبر المقبل، أي بعد مرور 3 أشهر من 21 سبتمبر الماضي. لكن من الصعب تقديم  تنبؤات دقيقة بسبب عملية الهجرة المستمرة.

فيما استبعد العالم ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بالمرض التي قد تنجم عن الموجة الجديدة لـ"وفيد – 19".

وأضاف فولتشكوف كذلك أن نصف العام المقبل لن يشهد  ظهور سلالات جديدة لـ"كوفيد – 19". وعلاوة على ذلك فإن كل موجة تالية ستجلب عددا أصغر من الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ"كوفيد"، كما إنه وصف المرحلة المقتربة بأنها ختامية.

 المصدر: لايف

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