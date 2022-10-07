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الولايات المتحدة تعتزم إخضاع القادمين من أوغندا لفحوصات الإيبولا

الصحة

الولايات المتحدة تعتزم إخضاع القادمين من أوغندا لفحوصات الإيبولا
RT
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أعلن متحدث باسم البيت الأبيض عن عزم واشنطن إخضاع القادمين إلى الولايات المتحدة من أوغندا لفحوصات فيروس إيبولا كإجراء احترازي بهدف التقليل من فرص انتشار المرض.

وتشمل الفحوصات جميع القادمين من أوغندا بما فيهم المواطنون الأمريكيون، حيث سيخضعون للفحوصات اللازمة.

وتشير تقارير وزارة الصحة الأمريكية إلى تدني مخاطر تفشي المرض في الولايات المتحدة.

وفي حال الكشف عن إصابات فإن المراكز الطبية تعتزم المعلومات عن المخالطين، والتي من المقرر مشاركتها مع إدارات الصحة المحلية لوجهات المسافرين.

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وتشير الإحصاءات الأمريكية إلى أن حوالي 145 شخصا يدخلون الولايات المتحدة من أوغندا يوميا، 

كما وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تسجل أية إصابات بالفيروس خارج أوغندا.

المصدر: أب

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