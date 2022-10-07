تورم الساقين قد يشير إلى مرحلة متقدمة من السرطان

حذر الدكتور جيريمي اوتس أخصائي أمراض المسالك البولية، من أن تورم الساقين قد يشير إلى مرحلة متقدمة من سرطان المثانة.

ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة Express، إلى أن الإصابة بسرطان المثانة، تبدأ عندما خلايا بطانة المثانة تبدأ بالنمو والتكاثر دون حسيب أو رقيب. وهناك بعض الأعراض التي تنذر بالمرض، يجب الانتباه لها.

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ويضيف الأخصائي، غالبية حالات سرطان المثانة (أكثر من 70 بالمئة) سطحية. والخلايا تبقى على بطانة المثانة (الغشاء المخاطي) ولا تتوغل إلى داخل النسيج. ويمكن تقسيم الأورام الخبيثة حسب درجتها إلى منخفضة وعالية.

ويقول، "الأورام السطحية منخفضة الدرجة نادرا ما تكون خطيرة. مع أنها يمكن أن تسبب أعراضا مزعجة. أما الأورام عالية الدرجة، فتتميز بخطر الإصابة بالمرض وتطوره، إلى سرطان المثانة الغازي للعضلات. وهذا يتطلب علاجا جديا".

ووفقا للأخصائي، يجب الانتباه إلى بعض الأعراض التي من بينها ظهور الدم في البول، تكرر التبول، مع الشعور بالألم والحرقة أثناء التبول، وكذلك ألم في اسفل الظهر أو البطن.

ويضيف، كما أن تورم الساقين يشير إلى مرحلة متقدمة من سرطان المثانة، وهذا يحصل بسبب ضعف عملية إخراج السوائل من الجسم

ويشير، إلى أن أولى الأعراض عادة تكون مرتبطة بأمراض غير خطيرة. ومع ذلك عند ظهورها يجب مراجعة الطبيب لتشخيص السبب مبكرا.

المصدر: نوفوستي