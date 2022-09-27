عميد معهد القلب السابق في مصر يحذر من عادات قاتلة

تحدث عميد معهد القلب السابق في مصر جمال شعبان عن عادات غذائية قاتلة تصيب الإنسان في مقتل.

وكتب عميد المعهد الأسبق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عادات غذائية قاتلة قد تتسبب في مرض السكر والسمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلي".

وقال شعبان، إن هذه العادات تتمثل في: "الأكل حتي الامتلاء والتخمة، والأكل قبل الشعور بالجوع والسرعة في الأكل، قال صلي الله عليه وسلم "نحن قوم لا نأكل حتي نجوع وإذا أكلنا لا نشبع"، والعلم يثبت ذلك، لأن تنوع الأطعمة والأكل بسرعة يزيدان من كمية الأكل، لذا ننصح بتناول الشوربة أو السلطات أو المقبلات والانتظار بضع دقائق".

وأوضح أن "الطبخ بالسمن النباتي الصناعي من الزيوت المهدرجة trans fat وهو أخطر أنواع الدهون، فجرام واحد يوميا يزيد من فرصة الإصابة بانسداد الشرايين التاجية والدماغية بنسبة 93%".

وأشار إلى أنه لا يجب تناول كميات كبيرة من الخبز الأبيض، موضحا أن ربع رغيف يكفي (حسب ابن آدم لقيمات)، بالإضافة إلى أن زيادة كمية الأرز الأبيض في الطعام ترفع السكر والدهون الثلاثية، مشيرا إلى أن الرز الأصفر أو الذهبي أقل خطورة من الأبيض.

وتابع: "تناول اللحوم المصنعة كاللانشون والسجق والبلوبيف، اللحوم الحمراء تحتوي على حديد الهيم heme iron والمرتبط بمرض السكر، ممانعة الجسم لأإنسولين وبعض أنواع السرطانات، لذا ينصح بالإقلال منها لمرة واحدة أو مرتين على الأكثر أسبوعيا".

وأشار إلى أن تناول الحلويات بكثرة والأطعمة المحتوية على السكر كالأيس كريم والجاتوهات، فالسكر يزيد البدانة ومرض السكر، والإفراط في شرب المشروبات الغازية المحتوية على السكر والعصائر المحملة بالسكر بدلا من شرب الماء وذلك للأسباب السابقة، وينصح باستبدالها بالماء والشاي والقهوة دون سكر.

وتابع: "كثرة استهلاك البطاطس في أطعمة التيك أواي وأكياس البطاطس والذرة التي نطعمها لأطفالنا بكثرة وهى من أسوأ انواع النشويات".

وأشار إلى أن زيادة الملح في الطعام ووضع الملاحة على منضدة الطعام، فمن المعروف الارتباط الوثيق بين الملح وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي وفشل عضلة القلب، ومن المؤسف أن أكثر من 30% من البالغين المصريين مصابون بإرتفاع ضغط الدم، إحنا ناس بيننا عيش وملح.

وفي النهاية حذر من "تناول أطعمة التيك أواي محاكاة للغرب، فالبيتزا والبرغر والدجاج المحمر في الزيوت وجميع المحمرات من أسوأ ما نضع في معدتنا، لارتفاع نسبة النشويات والزيوت المهدرجة والسكر والملح والبطاطس، فلا يمكن جمع أطعمة أسوأ من ذلك في وجبة واحدة".

المصدر: المصري اليوم