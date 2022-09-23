الهواء الجاف في المنزل قد يسبب الربو

أعلن الدكتور سيرغي خومياكوف، كبير أطباء شركة Invitro-Moscow، أن الهواء الجاف جدا في المنزل خلال موسم التدفئة في الشتاء قد يؤدي إلى الإصابة بالربو.





ويشير الطبيب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الهواء الجاف في المنزل خلال فترة التدفئة الشتوية يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي بما فيها التهاب الشعب الهوائية والربو.

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ووفقا له، يبلغ معدل الرطوبة الطبيعية للهواء في البيوت 60-80 بالمئة. ولكن عند استخدام التدفئة تنخفض هذه النسبة بمقدار 2-3 مرات.

ويقول، "يعاني من هذا الغشاء المخاطي للبلعوم الأنفي، الذي يجف ويختفي حاجز تغلغل البكتيريا والعدوى المرضية. وعلاوة على ذلك، يسبب جفاف الهواء في المنزل تطور وتفاقم مختلف أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب البلعوم والتهاب الحنجرة والقصبات والتهاب الشعب الهوائية والربو".

ويشير الطبيب، إلى أن جفاف الغشاء المخاطي يظهر على شكل سعال وألم في الحلق وتراكم المخاط والشخير أثناء النوم.

ويقول، "نتيجة لجفاف الهواء في المنزل يمكن أن يعاني الأطفال من انتفاخ الأنسجة الليمفاوية وتضخم الزوائد اللحمية في البلعوم الأنفي".

المصدر: نوفوستي