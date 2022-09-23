 
مباشر

علماء: الجنين في رحم الأم يمكن أن يتفاعل مع طعم المواد الغذائية ويغيّر تعابيرالوجه

الصحة

علماء: الجنين في رحم الأم يمكن أن يتفاعل مع طعم المواد الغذائية ويغيّر تعابيرالوجه
nauka.tass.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tuj8

افترض الخبراء أن النظام الغذائي للأم يمكن أن يؤثر على تكوين تفضيلات الطعام للطفل الذي لم يولد بعد.

اكتشف العلماء من جامعة "دورهام" أن الأطفال في الرحم يتفاعلون مع طعم المأكولات التي تتناولها أمهاتهم من خلال التعبير عن تعابير وجه مختلفة. قد تم نشر نتائج الدراسة التي توصلوا إليها في مجلة Psychological Science.

إقرأ المزيد
حالة شائعة قد يكون لها
حالة شائعة قد يكون لها "أثر كبير" على متوسط العمر المتوقع!

واستوضح العلماء بفضل الموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد أن طعم الجزر غالبا ما يجعل تلك الخضار تصنع "وجها ضاحكا"، فيما يتسبب طعم الملفوف في رد فعل "البكاء". وقالت المجلة إن "نتائج هذه الدراسة مهمة لفهم الدليل المبكر على قدرة الجنين على الإحساس والتمييز بين المذاقات".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الدراسة الأولى من نوعها التي تدرس تفاعل المرء مع الروائح والأذواق والتركيب الكيميائي للمأكولات أثناء وجوده في الرحم.

ويفترض العلماء أن النظام الغذائي للأم قد يؤثر أيضا على تكوين تفضيلات الطعام للطفل الذي لم يولد بعد. وشملت الدراسة 100 امرأة في شمال شرق إنجلترا تتراوح أعمارهن بين 32 و 36 أسبوعا من الحمل.

 المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا