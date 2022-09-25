طبيبة روسية تدحض أسطورة مخاطر صفار البيض

دحضت الدكتورة ماريا كالوشينا، أخصائية الغدد الصماء، الأسطورة التي تؤكد مخاطر صفار البيض لاحتوائه على الكوليسترول "الضار".



وتشير الأخصائية، إلى أن التأكيد على خطورة صفار البيض للصحة بسبب احتوائه على الكوليسترول "الضار" ليس سوى خرافة.

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ووفقا لها، يحتوي صفار البيض على أحماض أمينية وفيتامينات A وD وE التي تذوب في الدهون وكذلك على الليسيثين المفيد للكبد والدماغ.

وتضيف، تحتوي اللحوم المطبوخة على كمية أكبر من الكوليسترول، في حين يحتوي صفار البيض على 0.6 غ منه فقط وهذا مقبول تماما.

وتقول، "من الصعب تحديد سبب هذا الهجوم على البيض. قد يكون بسبب انتشار تناوله مع لحم الخنزير المقدد. لذلك لا ينصح بإضافة هذا اللحم إلى البيض وكذلك لا ينصح بقلي البيض أيضا. فعند قليه تتكون أحماض دهنية مشبعة تؤثر في عملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسم. كما يمكن أن تكون مسرطنة".

وتنصح الأخصائية بتناول 2-3 بيضات في اليوم، ويفضل طبخه على شكل عجة دون استخدام الزيت.

المصدر" صحيفة "إزفيستيا"