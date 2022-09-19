أسماك يمكن أن يكون لها تأثيرات "محفزة للورم"!

تحتفظ بعض الأسماك أكثر من غيرها بالمركبات السامة الموجودة في الطحالب البحرية بعد تناولها.

وقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات معززة للورم، والتي يمكن أن تكون متورطة في سلسلة من المضاعفات المعدية المعوية، بما في ذلك السرطان.

ويحدث السرطان بسبب طفرات في خلايا الحمض النووي التي تخرج عن السيطرة وتنمو في النهاية إلى أورام. وإذا تُركت دون علاج، يمكن أن تستمر الحالة في غزو أنسجة الجسم حتى تصبح غير قابلة للعلاج. وتم التعرف على العديد من المصادر الغذائية، بما في ذلك المحار، كعوامل خطر كبيرة للمرض.

وسلطت دراسة بعنوان "استهلاك المحار: عامل خطر رئيسي لسرطان القولون والمستقيم" في مجلة الفرضيات الطبية، الضوء على الآثار المسرطنة المحتملة لأكل بعض المحار.

وحذر التقرير من أن بعض السموم التي تسبب أمراض الجهاز الهضمي قد تؤدي لاحقا إلى الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي.

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وحذر الباحثون: "في بعض الأحيان، تتراكم المحار السموم المسببة للإسهال (DSP)، والتي تثبت أنها مرض معد معوي". والبيوتين هو نوع من الطحالب المجهرية التي تحدث بشكل طبيعي ويأكلها المحار. وبمجرد أن تستهلك، تحتفظ القشريات بالسم.

ويمكن أن يصاب الناس بالمرض بسرعة من تناول المحار الملوث بـ DPS.

وفي غضون 30 دقيقة إلى بضع ساعات، قد يتوقع الشخص الإسهال والغثيان والقيء وآلام في البطن والتي قد تستغرق ثلاثة أيام للتعافي منها.

وعلاوة على ذلك، تابع الباحثون، "السموم DSP هي محفزات للأورام يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. والتنظيم الحالي حول مستوى السموم DSP في لحم المحار يتركز فقط على الحد من أعراض الجهاز الهضمي. ولسوء الحظ، المستوى القانوني لسموم DSP في المحار كاف لزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وكُررت النتائج لاحقا في دراسة نُشرت في مجلة الأدوية البحرية، والتي سلطت الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث عن البشر.

وقالوا: "لم يتم تأكيد التأثيرات المعززة للورم والمثبطة للمناعة التي تظهر في الحيوانات على أنها مرتبطة بـ DST في البشر. ومع ذلك، تشير العديد من الدراسات إلى أن التعرض المزمن قد يزيد من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي".

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن مجموعة كبيرة من المحار قد تسبب DSP، وأن الحالة تحدث في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فهو أكثر شيوعا في المياه المعتدلة، خاصة في سواحل المحيط الهادئ والأطلسي في أمريكا الشمالية، بما في ذلك ألاسكا.

وعلاوة على ذلك، فإن توصيات الوقاية من السرطان التي تستند إلى أدلة قوية لا تشمل تناول الأسماك لأن الأدلة ليست قوية بعد، وفقا لمجلس السرطان.

المصدر: إكسبريس