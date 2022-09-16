لأول مرة.. العلماء يجدون أن الآباء "أيضا" قد يتعرضون لتقلص في الدماغ!

أظهرت عشرات الدراسات السابقة أن الأمومة يمكن أن تغير بنية دماغ الطفل، ومع ذلك يتم التغاضي عن الأبوة نسبيا.

والآن، حدد بحث دولي جديد التغيرات العصبية بين الآباء لأول مرة أيضا. والدراسة صغيرة فقط، لكنها تشير إلى أن الركائز العصبية للأبوة ليست مقصورة على الأمهات. وكما اتضح، يمكن أن يتأثر الرجال أيضا بدورهم الجديد كوالد، وإن كان ذلك بطريقة أقل وضوحا وتوحيدا.

وفي المتوسط​​، وجد الباحثون أن الآباء الجدد فقدوا نسبة أو اثنتين من حجم القشرة بعد ولادة طفلهم الأول.

وكان هذا الانكماش محصورا بشكل أساسي في منطقة من الدماغ تُعرف باسم "شبكة الوضع الافتراضي"، والتي ترتبط بقبول الوالدين والدفء.

وفي البداية، قد يبدو فقدان الحجم القشري أمرا سيئا، ولكن يمكن أن يشير في الواقع إلى صقل الدماغ الذي يجعل التواصل مع الطفل أكثر قوة وكفاءة.

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وترتبط الخسائر القشرية المماثلة في الأمهات، على سبيل المثال، باستجابات عصبية أكبر للطفل وتعلق أقوى بين الطفل والوالد.

وأظهرت الدراسات السابقة أن هناك تغيرات عصبية طفيفة في دماغ الرجل بعد ولادة الطفل، لكن الأدلة القليلة التي تم جمعها متضاربة.

وتظهر بعض الدراسات زيادة في المادة الرمادية بعد ولادة طفل، بينما تظهر دراسات أخرى خسائر. وتم أيضا تورط مناطق مختلفة من الدماغ، وهناك عدد قليل من الطرق التي ميزت بين الرجال الذين ليس لديهم أطفال، والآباء لأول مرة، وآباء الأطفال المتعددين.

ويستند البحث إلى بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) من 40 من الآباء المغايرين جنسيا لأول مرة، نصفهم في إسبانيا ونصفهم في الولايات المتحدة.

وشارك الآباء المنتظرون في إسبانيا في فحوصات الدماغ قبل حمل شريكاتهم، ثم مرة أخرى بعد بضعة أشهر من الولادة.

ومن ناحية أخرى، شارك الآباء المنتظرون في الولايات المتحدة خلال المراحل المتوسطة إلى المتأخرة من حمل شريكاتهم، ثم مرة أخرى سبعة إلى ثمانية أشهر بعد الولادة.

وشمل البحث الجديد أيضا مجموعة ضابطة من سبعة عشر رجلا بدون أطفال مقرهم في إسبانيا.

وبجمع كل البيانات معا، قارن المختبرون الحجم والسمك والخصائص الهيكلية لدماغ الذكر في المجموعات الثلاث. ومقارنة بالدراسات المماثلة على الأمهات الجدد، لم يُظهر الآباء لأول مرة في الدراسة الحالية تغييرات في شبكتهم الحوفية تحت القشرة. وهذا منطقي لأن هذا الجزء من الدماغ مرتبط بهرمونات الحمل.

ومع ذلك، لمجرد أن الآباء لا يحملون نسلهم أثناء نموهم وتطورهم، فهذا لا يعني أن أدمغتهم لا تتأثر بالأبوة. وأظهرت الدراسات الحديثة، على سبيل المثال، أن الرجال يمكن أن يتأثروا بنفس القدر من اكتئاب ما بعد الولادة، على الرغم من أنه نادرا ما يتم التعرف عليه كمشكلة.

وقد يكون جزء من المشكلة هو أن مرونة الدماغ بين الآباء الجدد أقل وضوحا مما هي عليه عند الأمهات الجدد. لكن لحسن الحظ، يمكن لتقنية تصوير الدماغ أن تساعد الخبراء على رؤية التغيرات العصبية الدقيقة.

وفي الدراسة الحالية، لم يُظهر الآباء لأول مرة في كل من إسبانيا وكاليفورنيا تغييرات في قشرتهم الفرعية، والتي ترتبط بالمكافأة والتحفيز.

ومع ذلك، فقد أظهروا علامات لدونة الدماغ في المادة الرمادية القشرية، والتي تشارك إلى حد كبير في الفهم الاجتماعي - ووجد الباحثون أيضا انخفاضا واضحا في حجم النظام البصري.

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث حول منطقة الدماغ المرئية هذه ودورها في الأبوة، لكن النتائج تتوافق مع دراسة حديثة أجريت في عام 2020 وجدت أن الآباء أفضل في مهام الذاكرة البصرية من أولئك الرجال الذين ليس لديهم أطفال.

ونشرت الدراسة في اللحاء الدماغي.

المصدر: ساينس ألرت