مركز "غاماليا": متحور "أوميكرون أكثر عدوى 4 أضعاف من سلالة ووهان

تُعد سلالة "أوميكرون" أكثر عدوىً بمقدار 4 أضعاف، مقارنة بسلالة "وهان" الأصلية.

أعلن ذلك رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والوبائيات، ألكسندر غينسبورغ.

وأوضح أن شخصا واحدا أصابته سلالة "وهان" كان بإمكانه نقل العدوى إلى شخصيْن. بينما يستطيع متحور "أوميكرون" أن ينقل العدوى إلى 8 أو 9 أشخاص، ما يعني أنه أكثر عدوى بمقدار 4 أضعاف.

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تؤدي تلك القدرة على نقل العدوى بالذات إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وزيادة الوفيات الناتجة عن الإصابة به.

وحسب، غينسبورغ، فإن فاعلية لقاح "سبوتنيك" تنخفض ضد هذا المتحور بمقدار 10 أضعاف. أما قدرة لقاحات أخرى فتنكمش بمقدار 30 – 35 مرة، ما يعني أن اللقاح روسي الصنع أفضل بمقدار 3 – 3.5 مرة من اللقاحات الغربية.

هذا وكان طبيب المناعة الروسي، نيقولاي كريوتشكوف اشترط اختفاء متحور "أوميكرون" وظهور سلالات أخرى بتشكل مناعة القطيع ضده.

المصدر: لايف