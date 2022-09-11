وزارة الصحة الروسية تؤكد تراجع استهلاك الكحول في البلاد

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن استهلاك الكحول في روسيا انخفض بأكثر من 40 في المائة منذ عام 2008، وفي عام 2021 بلغ تسعة لترات للفرد في السنة.

ويشار إلى أن روسيا، تحتفل في 11 سبتمبر من كل عام، بيوم "الامتناع عن تعاطي الكحول".

وأضاف الوزير: "انخفض استهلاك الكحول في روسيا من عام 2008 إلى عام 2021 بنسبة 43٪ تقريبا. كان معدل استهلاك الكحول في عام 2008 يبلغ 15.7 لترا للفرد سنويا، أما في عام 2021 فكان هذا المؤشر 9 ليترات فقط".

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وأكد موراشكو، أن معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات المرتبطة باستهلاك الكحول، قد انخفضت أيضا.

ووفقا للوزير، يساهم تعاطي المشروبات الكحولية بأكبر قدر في وفيات المواطنين في سن العمل، بما في ذلك الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام وأمراض الجهاز الهضمي، والأسباب الخارجية. وهو يعتبر الأخطر على الصحة من بين جميع عوامل الخطر السلوكية الأخرى.

المصدر: نوفوستي