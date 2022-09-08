طريقة مبتكرة تساعد في التعافي من الإدمان

يعتقد عدد من الأشخاص الذين يحاولون التعافي من الإدمان، أن مراحل العلاج قد تكون ممتعة.

إذ لا يشمل علاج الإدمان العمل الجاد فحسب في بعض المراكز الأمريكية، بل يشمل أيضا كسب مكافآت، يصل مجموعها أحيانا إلى 500 دولار، مقابل اختبارات المخدرات السلبية أو الحضور للاستشارة أو اجتماعات المجموعة.

يقول مدير طب الإدمان في جامعة وست فيرجينيا الدكتور جيمس بيري هناك علم دماغي وراء هذه الطريقة، والتي تعرف باسم إدارة الطوارئ، وبدأت الحواجز التي تحول دون تبني برامج المكافآت على نطاق أوسع، مثل مخاوف الحكومة بشأن الاحتيال، في الانهيار.

وأضاف الدكتور جيمس بيري: "نحن في حالة من اليأس حيث نحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا وهذا شيء ناجح".

وارتفعت وفيات الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي خلال الوباء، بينما يقع اللوم في الغالب على المواد الأفيونية، فإن الوفيات التي تنطوي على المنشطات مثل الميثامفيتامين آخذة في الارتفاع أيضا، في كثير من الأحيان، يموت الناس بالعقاقير المتعددة في نظامهم.

ويمكن للأدوية أن تساعد الأشخاص في الإقلاع عن تعاطي المواد الأفيونية، لكن إدمان المنشطات ليس له دواء فعال، برامج المكافآت، خاصة عندما تزيد قيمة الدولار مع أداء ثابت، معترف بها على نطاق واسع باعتبارها العلاج الأكثر فعالية للأشخاص المدمنين على المنشطات.

قالت أستاذة الطب المساعدة في UConn Health ، كارلا راش التي تدرس هذه الطريقة، عندما يتم تنفيذها بشكل صحيح، يمكن أن تكون برامج المكافآت جسرا من الأيام الصعبة للتعافي المبكر إلى حياة أفضل، إنه يساعد الناس على اتخاذ قرارات أفضل في الوقت الحالي، ويقلب الميزان عندما يكون من الصعب مقاومة المكافآت الفورية لتعاطي المخدرات.

واعتبرت راش إن المكافآت يمكن أن "تقدم القليل من التقدير لجهود الناس".

يقول كيسي طومسون، 41 عاما ، من كولفيل، واشنطن:" كان الشهر الأول بعد ترك الميثامفيتامين هو الأسوأ، بدون المنشطات، شعرت بالإرهاق".

وقال إن كسب بطاقات الهدايا لاجتياز اختبارات المخدرات ساعد، خلال برنامجه الذي استمر 12 أسبوعا، تلقى حوالي 500 دولار في بطاقات هدايا Walmart التي أنفقها على الطعام والقمصان والجوارب والشامبو، إنه عامل لحام مدرب ويبحث عن عمل بعد فترة التسريح الأخيرة.

وأظهرت أكثر من 150 دراسة على مدى 30 عاما أن المكافآت تعمل بشكل أفضل من الاستشارة وحدها للإدمان بما في ذلك الكوكايين والكحول والتبغ، وعند استخدامها جنبا إلى جنب مع الأدوية.

الطريقة ترتكز على علم الدماغ، لقد عرف علماء النفس منذ سنوات أن الأشخاص الذين يفضلون المكافآت الصغيرة والفورية على المكافآت الأكبر والمتأخرة معرضون للإدمان، وقد يتعهدون بالإقلاع عن التدخين كل صباح والبدء في استخدامه مرة أخرى بعد الظهر.

وقد تعلم علماء الأعصاب من دراسات التصوير كيف يستحوذ الإدمان على مركز المكافأة في الدماغ، ويختطف مسارات الدوبامين ويسلب الناس القدرة على الاستمتاع بالمتعة البسيطة.

قال عالم النفس ستيفن هيجينز من جامعة فيرمونت ، رائد الطريقة في عام 1991: "إنها تستخدم إلى حد كبير نفس نظام مكافأة الدوبامين الذي هو أساس الإدمان لتعزيز التغيير الصحي للسلوك"، وأظهر بحثه الأخير أنه يساعد النساء الحوامل على الإقلاع عن التدخين و يحسن صحة الأطفال حديثي الولادة.

قالت عالمة النفس سارة بيكر من جامعة نورث وسترن: "من الناحية البيولوجية يضيء استخدام المواد نفس الجزء من الدماغ الذي يضيء عندما يفوز الشخص باليانصيب أو يقع في الحب أو يختبر شيئا إيجابيا ومثيرا حقا".

المصدر: ميديكال اكسبريس