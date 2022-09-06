هل يمكن لنظامك الغذائي أن يجعلك أكثر جاذبية للبعوض؟

يسأل الكثير من الأشخاص أنفسهم لماذا يجذبون البعوض إليهم ويتعرضون للدغاته أكثر من الآخرين؟

ويشير بحث جديد إلى أن النظام الغذائي قد يلعب دورا في تعرض بعض الأشخاص للدغات البعوض بشكل كبير، بالإضافة إلى لون الملابس التي يرتديها المرء ودرجة حرارة جسمه، وثبت الآن أن الروائح الفردية من النفس والجلد هي التي تدفع البعوض إلى لدغ البعض، ويؤثر على روائح جسم الشخص ما يشمل علم وظائف الأعضاء، والحمل، والتركيب الجيني، والالتهابات الأساسية، وميكروبيوم الجلد، ونظرا لأن ما نأكله ونشربه يمكن أن يؤثر على التنفس وميكروبيوم الجلد، يقترح بحث جديد أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على جاذبية المرء للحشرات المزعجة.

وينتج جسم الإنسان أكثر من 350 مركبا عضويا متطايرا مختلفا، ومن بين هذه المركبات العضوية المتطايرة، ينجذب البعوض إلى البعض أكثر ولا ينجذب إلى البعض الآخر، تشمل بعض المركبات العضوية المتطايرة التي تمت دراستها والتي تجذب البعوض ثاني أكسيد الكربون وحمض اللاكتيك (المنتج أثناء التمرين) والأسيتون (الذي يتم إطلاقه في الحالة الكيتونية) والأمونيا وغيرها من المركبات العضوية التي ينتجها الإنسان.

فيما يلي نظرة على البحث حول العوامل الغذائية التي قد تزيد من الجاذبية للبعوض:

شرب الكحول والقهوة

تظهر بعض الدراسات أن شرب الكحول قد يزيد من المركبات العضوية المتطايرة التي تجذب البعوض، وأفادت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لمكافحة البعوض أنه من بين 13 مشاركا في الدراسة، قام الباحثون بقياس المؤشرات الحيوية قبل وبعد شرب الجعة ووجدوا أن نسبة البعوض التي تهبط على الأفراد زادت بعد شرب الجعة.

وذكرت دراسة أخرى نُشرت في PLOS ONE أن استهلاك البيرة زاد من جذب البعوض للأشخاص المشاركين، ويعتقد الباحثون أن الجعة (ومن المحتمل كل الكحول) تزيد من الجاذبية عن طريق رفع درجة حرارة الجسم وتغيير المركبات العضوية المتطايرة في الجسم بعد شرب الكحول.

القهوة والكافيين

وذكرت إحدى الدراسات الحديثة التي تم الاستشهاد بها في مقالة مراجعة من Current Research in Parasitology & ناقلات الأمراض أن الكافيين مادة يمكن التعرف عليها على الجلد، ويبدو أنها تزيد من جاذبية البعوض، ومن المحتمل أن تتسبب المشروبات العطرية الأخرى في زيادة الجاذبية أيضا، وفقا للمؤلفين.

ويزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي درجة الحرارة ومن الثابت أن البعوض ينجذب أكثر إلى الأجسام الأكثر دفئا، في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن تقليل القهوة والمشروبات العطرية القوية الأخرى والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل الخروج من المنزل حيث تعلم أن البعوض سيخرج يمكن أن يساعد في تقليل جاذبيتك للبعوض.

مع انتشار المزيد من الأبحاث، هناك ممارسات صحية أساسية يمكن اتخاذها للمساعدة في تقليل الجاذبية للبعوض، ومنها الحفاظ على بشرة نظيفة وبعد التمرين الاستحمام لتجنب التعرق. تناول نظاما غذائيا متوازنا واجتناب الكحول والكافيين.

المصدر:eatthis