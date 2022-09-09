دراسة تكشف كيف يمكن للأمهات حماية أطفالهن من الخناق!

وجدت دراسة أن الأطفال الرضع والصغار أقل عرضة للإصابة بالخناق إذا تناولت أمهاتهم زيت السمك ومكملات فيتامين (د) أثناء الحمل.

ويعرف الخناق بأنه عدوى فيروسية في الصدر تصيب الأطفال الصغار، مع أعراض تشمل سعال "نباحي" وصوت أجش وصعوبة في التنفس.

وفي حين أن المرض شائع وعادة ما يكون خفيفا، إلا أن بعض الأطفال المصابين يحتاجون إلى العلاج في المستشفى ودعم التنفس.

وقام الباحثون بتجنيد 736 امرأة حامل لتجربة معشاة ذات شواهد وقسموهن إلى أربع مجموعات.

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وأخذوا جرعات مختلفة - عالية أو قياسية - من مكملات فيتامين (د)، إما السمك أو زيت الزيتون يوميا من الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل وحتى أسبوع واحد بعد الولادة.

وكانت هناك 97 حالة إصابة بالخناق بين الأطفال إجمالا.

وبشكل عام، كان الأطفال الذين تناولت أمهاتهم زيت السمك معرضين لخطر الإصابة بالخناق بنسبة 11%، مقارنة بنسبة 17% لدى الأطفال الذين تناولت أمهاتهم زيت الزيتون.

وكان الأطفال الذين تناولت أمهاتهم جرعة عالية من فيتامين (د) معرضين لخطر الإصابة بالخناق بنسبة 11٪، مقارنة بنسبة 18٪ لدى أولئك الذين تناولت أمهاتهم الجرعة القياسية من فيتامين (د).

وتم تقديم النتائج من قبل الدكتور نيكلاس بروستاد، في المؤتمر الدولي للجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في برشلونة.

وقال: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن فيتامين (د) وزيت السمك يمكن أن يكون مفيدا ضد الخناق في مرحلة الطفولة بجرعات عالية بما فيه الكفاية. وهذه مكملات رخيصة نسبيا ما يعني أن هذا قد يكون فعالا للغاية من حيث التكلفة".

المصدر: ديلي ميل