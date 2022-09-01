الأرجنتين.. وفاة شخص بسبب عدوى مجهولة

أعلنت وزارة الصحة الإقليمية، أن شخصا قضى نحبه بسبب عدوى مجهولة، وأن أربعة آخرين يرقدون في مستشفى محافظة توكومان في حالة خطرة.

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ويقول لويس ميدينا رويز وزير الصحة الإقليمية، "توفي مريض واحد، وهناك أربعة آخرون يرقدون في مستشفى محافظة توكومان وحالتهم خطرة، وهناك مصاب آخر في بيته وحالته خطرة أيضا. جميع هؤلاء المرضى يعانون من التهاب رئوي ثنائي. وقد أظهرت اختبارات "كوفيد-19" والإنفلونزا A و B ، وفيروس هانتا ، ودراسة باستخدام FilmArray لاستبعاد 25 جرثومة، نتائج سلبية في جميع الحالات".

ووفقا له، جميع المصابين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتحاول السلطات المحلية معرفة ما سبب هذا المرض الرئوي، حيث تقوم بفحص مكيفات الهواء والماء، وقد أرسلت عينات اختبارات المرضى إلى المختبر، على أمل الحصول على النتائج النهائية في نهاية الأسبوع.

المصدر: نوفوستي