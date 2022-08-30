طبيب يكشف أسباب الموت المفاجئ في مصر

كشف الطبيب المصري أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، عن سر الموت المفاجئ في مصر، وحدد 9 أسباب لزيادة الوفيات بجلطات القلب التي تحدث بشكل مفاجئ.

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وأكد الطبيب المصري أن الأزمات القلبية في مصر تزايد بشكل وصفه بـ"المزعج"، وأن عدم علاج الجلطات بشكل سليم يؤدي لحدوث كارثة.

وكتب الدكتور أسامة حمدي تدوينة على فيسبوك "9 أسباب لزيادة الوفيات بجلطات القلب الفجائية في مصر! بينما تقل بكثير نسبة حدوث جلطات القلب والمخ في الولايات المتحدة الأمريكية، تزداد النسبة في مصر باطراد مزعج، ولا يمر يوم دون أن نسمع عن وفاة مفاجئة به، وفي سن صغيرة جدا".

وعن مسببات الجلطات في مصر قال الدكتور أسامة حمدي "مسببات الجلطات معروفة، ولكن معظمنا يتجاهلها، أو لا يعالجها العلاج السليم، فتكون الكارثة. وأهم الأسباب هي: 1- التدخين: سواء السجائر أو الشيشة، فالتدخين يدمر الغشاء الواقي لشرايين القلب والأطراف، ونسبة التدخين ما زالت مرتفعة في مصر، والشعب لا يعي خطورته، ويسير مدفوعًا بإدمانه هذه العادة السيئة."

وتابع: "2- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم: ومعظم المصريين لا يعرفون نسبة الكوليسترول في دمهم، ولو عرفوها فنادرًا ما يأخذون علاجًا مستمرًا، وإذا أخدوه توقفوا عنه فور نزول الكوليسترول إلى النسب الطبيعية، ويتناسون أن هذا التحسن بسبب العلاج!"

واستطرد قائلًا عن مسببات الجلطات "3- ارتفاع ضغط الدم: فرغم ارتفاع نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم في مصر، فالنسبة المعالجة منهم ما زالت قليلة نسبيًّا. وكثير من المصريين لديهم حساسية للملح، وكذلك فإن تراكم الضغوط النفسية يزيد من فرص الإصابة."

وقال "4- مرض السكر من النوع الثاني: يرتبط مرض السكر ارتباطًا وثيقًا بجلطات القلب والمخ، خاصة عند عدم انتظام السكر، وزيادة التراكمي عن نسبة 7%."

وأضاف "5- الغذاء الخاطئ: وهذه الأطعمة التي يفرط فيها المصريون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بجلطات القلب والمخ: دهون اللحم عمومًا، اللحوم المخلقة كاللانشون، والهوت دوجز، والنشويات ذات معامل السكرية المرتفع كالسكر، وخاصة في المشروبات الغازية، والحلويات، والعصائر، والزيوت المهدرجة، كالسمن النباتي الذي تُصنع منه الفطائر والمعجنات، والوجبات السريعة، وخاصة البرجر، والبطاطس."

وتابع قائلًا: "6- قلة الحركة والرياضة: والشعب المصري من أقل شعوب العالم ممارسة للرياضة، خاصة النساء. 7- قلة النوم: فالنوم أقل من 7 ساعات متواصلة، والسهر الطويل، يؤديان إلى مقاومة الجسم للإنسولين، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة. 8- الضغوط العصبية في المنزل والعمل: ومع الأسف، معظم المصريين يعانون ذلك، وكما قال لي صديق: " احنا شعب عايش يعكنن في بعضه".

وعن السمنة قال: "9- السمنة: فمعدلات السمنة في الشعب المصري من أعلى معدلات السمنة في العالم، خاصة بين النساء، وزيادة الدهون في منطقة البطن (الكرش) مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بجلطات القلب والمخ."

واختتم الدكتور أسامة حمدي حديثه قائلا: "إذا كنت من هؤلاء الأشخاص فاحجز سريرك من الآن في العناية المركزة للقلب ابتداءً من سن الخمسين، ووفر من أجل شراء دعامات القلب، واستبدال الشرايين إذا كتب لك الحياة.. إذا كنت مدخنًا ومصابًا بارتفاع نسبة الكوليسترول بلا علاج مستمر، أو مصابًا بارتفاع في ضغط الدم دون علاج مستمر، أو سمينًا ومصابًا بالسكر من النوع الثاني، وسكرك غير منتظم، أو كنت لا تمارس الرياضة، وتأكل كثيرًا من اللحوم المحتوية على الدهون، وتستهلك كمية كبيرة من السكر، وتأكل المعجنات بالزيوت المهدرجة، كالسمن النباتي، والوجبات السريعة، ولا تنام جيدًا، ودائمًا تحت ضغط عصبي ونفسي. إذا انطبق عليك كل ذلك، أو بعض منه، فلا تلومن إلا نفسك!".

المصدر: فيتو