طبيبة روسية تكشف مضار رقائق البطاطا المقلية

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الإفراط بتناول رقائق البطاطا المقلية (التشبس) يسبب الشيخوخة المبكرة والخرف.



وتشير الخبيرة في مقابلة مع إذاعة "موسكو تتحدث" إلى أن الإفراط بتناول رقائق البطاطا المقلية يؤثر سلبا في القدرات الفكرية،وقد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

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وتضيف، تحتوي رقائق البطاطا المقلية على مواد مغلوزة تسبب التصاق البروتينات ببعضها. كما أن قليها في الزيت يزودها بمواد ضارة ومسرطنة.

وتقول، "إن ظهور التجاعيد المبكرة على الجلد وترهل الجسم المبكر، هي نتيجة الإفراط بتناول رقائق البطاطا المقلية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يغير المنتجون الزيت بعد قلي الدفعة الأولى من الرقائق، ما يؤدي إلى تكون مواد مسرطنة وكمية كبيرة من الجذور الحرة التي تدمر القلب والأوعية الدموية، وتؤدي إلى الخرف".

وتضيف الخبيرة، من الأفضل التخلي عن تناول رقائق البطاطا المقلية واستبدالها بالفواكه أو الخضروات المجففة. كما يمكن عمل هذه الرقائق في المنزل باستخدام زيت عباد الشمس أو زيت الزيتون ولكن بشرط تبديل الزيت بعد قلي كل دفعة من الرقائق.

وتجدر الإشارة، إلى أن رقائق البطاطا في الأسواق تحتوي على كمية كبيرة من محسنات النكهة والملح.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"