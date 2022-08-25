أخطر المشروبات لكبار السن

كشف الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، لماذا تشكل المشروبات الكحولية خطورة على صحة كبار السن.





ويشير الخبير، إلى أن تناول المشروبات الكحولية في سن الشيخوخة، يمكن أن يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب.

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ووفقا له، للمشروبات الكحولية تأثير مهلك للقلب والأوعية الدموية، وكذلك تؤثر سلبا في الأمراض المصاحبة. فمثلا عند تناول المشروبات الكحولية مع وجود أمراض مزمنة مثل تصلب الشرايين، قد يكون له عواقب لا رجعة فيها، ولا يمكن إصلاحها.

ويقول، "يسرع الكحول عمل القلب ويزيد من حاجته للأكسجين. فإذا كان القلب مصابا بتصلب الشرايين- وهذا ما يلاحظ عادة لدى كبار السن، فإن خطر حدوث كارثة في الأوعية الدموية وخاصة احتشاء عضلة القلب يزداد كثيرا".

وينصح غينسبورغ، بتناول الشاي الأخضر مثلا، بدلا من المشروبات الكحولية، بما فيها المحتوية على نسبة منخفضة من الكحول.

ويضيف، كما يجب ألا ننسى الانتباه إلى مستوى السكر في الدم. لأن ارتفاعه قد يصبح عاملا حاسما في تطور مرض السكري.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"