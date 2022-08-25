أخصائي مناعة روسي يتحدث عن أعراض جديدة لـ "كوفيد – 19"

يسبب ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا تغيّرات في أعراض المرض.

يمكن أن يعاني المصابون بها الآن من انسداد الأنف والصداع ونوع من الحساسية في العينيْن.

أعلن ذلك الطبيب الروسي وأخصائي المناعة والحساسية فلاديمير بوليبوك، في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنيا موسكو".

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ومضى قائلا:" نادرا ما يعاني شخص مصاب بالسلالات الجديدة من فقدان حاسة الشم، مع العلم أن أعراضها كانت تشير عام 2020 في أغلبية الأحيان إلى وجود المرض. أما الآن فغالبا لا تصاحب تلك الأعراض العدوى. ووفقا لمكوناته فإن الفيروس صار يمتلك قدرة على إصابة أنسجة المريض.

ويسبب المتحور الهجين ("دلتاكرون" مثلا) الآن انسداد الأنف والصداع وآلاما في مقلة العين.

مع ذلك فإن متحور "أوميكرون " له خاصية مميزة، وهي الإحساس بضعف في الجسم، الأمر الذي لا تسببه سلالات أخرى.

وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أكثر من 56٪ من حاملي سلالة "أوميكرون" غير مدركين أنهم مصابون بعدوى. كما اكتشف الخبراء أن 10٪ فقط من المرضى الذين لديهم "أوميكرون" في شكل كامن كانوا يعانون من أعراض ما للمرض ، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف أو السعال.

المصدر: لايف