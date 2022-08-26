طبيب فيروسات روسي يتوقع بلوغ ذروة الإصابات بـ"كورونا" في روسيا مطلع سبتمبر

يتوقع كبير الباحثين في معهد "غاماليا" للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، أناتولي ألشتاين، أن يبلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" في روسيا ذروته نهاية أغسطس الجاري أومطلع سبتمبر المقبل.

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وأشار إلى أن "من الصعب القول الآن كيف سيتصرف الفيروس في المستقبل القريب. لكن خبرة البلدان الأخرى تشهد أن فترة بلوغ ذروة الإصابات تستغرق شهرا واحدا او ما يزيد عنه قليلا. وقد شهدنا ارتفاع عدد الإصابات في يوليو الماضي، ما يعني أنه سيبلغ ذروته نهاية أغسطس الجاري أو مطلع سبتمبر المقبل، أما مصيره بعد حلول الذروة فإنه يختلف من بلد إلى آخر. ويتم الانخفاض السريع لعدد الإصابات في بعض البلدان. أما بلدان أخرى فتمتد فيها فترة التلاشي. ومن الصعب الحديث عما سيحدث في روسيا".

وقال العالم إن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في روسيا قد يتراوح في ذروته بين 50 و70 ألف إصابة لا أكثر.

وكان رئيس مركز "غاماليا" ألكسندر غيتسبورغ قد حذّر في وقت سابق من ارتفاع سريع لعدد الإصابات بـ"كورونا"، كما كان الحال الشتاء الماضي.

المصدر: لايف