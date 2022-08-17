دراسة: انقطاع الطمث المبكر مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب

أظهرت دراسة جديدة أن انقطاع الطمث المبكر، والذي يحدث قبل سن 40 عاما، مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بفشل القلب والرجفان الأذيني وهي حالة قد تؤدي إلى تجلط الدم في القلب.

وشملت الدراسة التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية أكثر من 1.4 مليون امرأة لمعرفة الروابط بين مضاعفات الحمل وانقطاع الطمث وخطر الإصابة بأمراض القلب، ويؤدي انقطاع الطمث المبكر إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين ويؤثر على 1 في المائة من النساء دون سن 40 عاما.

قال مؤلف الدراسة الدكتور جا أون نام ،من كلية الطب بجامعة كوريا :"يجب أن تدرك النساء المصابات بانقطاع الطمث المبكر أنهن أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب أو الرجفان الأذيني مقارنة بأقرانهن، قد يكون هذا دافعا جيدا لتحسين عادات نمط الحياة المعروف أنها مرتبطة بأمراض القلب، مثل الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة ".

وفقا للدراسة واجهت النساء المصابات بانقطاع الطمث المبكر خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 33 في المائة وخطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 9 في المائة.

تتضمن الدراسة بيانات من نظام التأمين الصحي الوطني الكوري (NHIS)، والذي يوفر فحصا صحيا كل عامين ويشمل 97 بالمائة من السكان.

فحص الباحثون العلاقة بين انقطاع الطمث المبكر والعمر عند انقطاع الطمث وحادثة الرجفان الأذيني وفشل القلب بعد تعديل عوامل مثل العمر والنشاط البدني والكحول والتدخين والدخل ومؤشر كتلة الجسم وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وأمراض الكلى وعسر شحميات الدم وأمراض القلب التاجية.

المصدر:news18