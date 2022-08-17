هل خل التفاح يمكنه "حرق" الوزن الزائد ؟

كشفت الدكتورة أنجيليكا ديوفال، خبيرة التغذية الروسية، كيف يؤثر تناول خل التفاح في الجسم.



وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن خل التفاح، هو مادة مخمرة، ويستخدم على نطاق واسع في الطبخ. فإذا استخدم بصورة صحيحة، يمكن بمساعدته التخلص من الكيلوغرامات الزائدة وتطبيع مستوى ضغط الدم وتعقيم الجروح.

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وتقول، "لخل التفاح الطبيعي، خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ويستخدم ضد الفطريات أيضا، ويمكن استخدامه في تعقيم الجروح. وعند تناول خل التفاح، فإنه يعقم بعض الشيء الجهاز الهضمي ويكبح تكاثر البكتيريا الموجودة في الحلق وتجويف الفم والمعدة، ويحسن عمله".

وتقول، "يحتوي خل التفاح على نسبة عالية من الأحماض مثل أحماض الماليك والليمون واللاكتيك والنيكوتين. لذلك فهو مفيد لكبار السن الذين يعانون من الدوالي. لأنه يساعد على تخفيف كثافة الدم".

ووفقا لها، يساعد خل التفاح على تخفيض مستوى السكر والكوليسترول في الدم. ولكن بالنسبة لمرضى السكري الذين يتعاطون الأنسولين، عليهم تجنب تناول خل التفاح، لأنه يجعل الجسم حساسا للأنسولين.

وتضيف، يمكن استخدام خل التفاح كوسيلة لتخفيض الوزن، ولكن فقط بالاقتران مع تدابير أخرى.

وتقول، "يستخدم خل التفاح لتخفيض الوزن، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، الذي يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم. وينصح بتناول خل التفاح قبل 10-15 دقيقة من تناول طعام كربوهيدراتي، ما يساعد على هضم النشا بصورة مختلفة. ونتيجة لذلك تنخفض الشهية بعض الشيء، وهذا يلعب دورا مهما في عملية تخفيض الوزن ولكن لا يمكن القول بصورة قاطعة، إن خل التفاح يساعد على "حرق" الكيلوغرامات الزائدة. لأنه يمكن تخفيض الوزن عندما يتبع الشخص نظاما غذائيا متوازنا ويمارس نشاطا بدنيا متكافئا. وفي هذه الحالة يمكن أن يكون خل التفاح بمثابة دعم إضافي ومساعد".

وتضيف، "خل التفاح الطبيعي بتركيز 6 بالمئة هو المفيد، لأنه يحتوي فقط على التفاح، حيث يمكن إضافة 1-2 ملعقة شاي منه إلى كوب ماء، وتناول كوبا أو كوبين من هذا المشروب مرتين في اليوم".

المصدر: نوفوستي