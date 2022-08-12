مع اكتشاف فيروس جديد في الصين.. هل ينبغي القلق بشأنه حقا؟!

يُشتبه في أن فيروسا جديدا أطلق عليه اسم "لانغيا"، تسبب في إصابة 35 شخصا في مقاطعتي شاندونغ وخنان بالصين على مدار عامين تقريبا حتى عام 2021.

ويعرف بأنه مرتبط بفيروسي هندرا ونيباه، اللذين يسببان المرض للإنسان. ومع ذلك، هناك الكثير مما لا نعرفه عن الفيروس الجديد - المعروف باسم LayV باختصار - بما في ذلك ما إذا كان ينتشر من إنسان إلى إنسان.

كيف يمرض الناس؟

اكتشف الباحثون في الصين هذا الفيروس الجديد لأول مرة كجزء من المراقبة الروتينية للأشخاص المصابين بالحمى الذين أبلغوا عن اتصال حديث بالحيوانات. وبمجرد تحديد الفيروس، بحث الباحثون عن الفيروس في أشخاص آخرين.

وبدت الأعراض التي أبلغ عنها خفيفة في الغالب - الحمى والتعب والسعال وفقدان الشهية وآلام العضلات والغثيان والصداع - على الرغم من أننا لا نعرف كم من الوقت كان المرضى على ما يرام.

وكان لدى نسبة أقل مضاعفات أكثر خطورة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي، واضطرابات في وظائف الكبد والكلى. ومع ذلك، لم يبلّغ عن شدة هذه التشوهات والحاجة إلى الاستشفاء وما إذا كانت أي حالات قاتلة.

من أين أتى هذا الفيروس؟

حقق الباحثون أيضا فيما إذا كانت الحيوانات الأليفة أو البرية هي مصدر الفيروس. وعلى الرغم من أنهم وجدوا عددا صغيرا من الماعز والكلاب التي ربما تكون أصيبت بالفيروس في الماضي، كان هناك دليل مباشر أكثر على أن نسبة كبيرة من الزبابة البرية كانت تؤوي الفيروس.

ويشير هذا إلى أن البشر ربما أصيبوا بالفيروس من الذبابة البرية.

هل يسبب هذا الفيروس بالفعل المرض؟

استخدم الباحثون تقنية حديثة تعرف باسم التحليل الميتاجينومي للعثور على هذا الفيروس الجديد. ويقوم الباحثون بسلسلة جميع المواد الجينية ثم يتخلصون من التسلسلات "المعروفة" (على سبيل المثال، الحمض النووي البشري) للبحث عن التسلسلات "غير المعروفة" التي قد تمثل فيروسا جديدا.

ويثير هذا السؤال حول كيف يمكن للعلماء معرفة ما إذا كان فيروس معين يسبب المرض.

واستخدموا تقليديا "افتراضات Koch" لتحديد ما إذا كان كائن حي دقيق معين يسبب المرض:

- يجب أن توجد في الأشخاص المصابين بالمرض وليس في الأشخاص الأصحاء.

- يجب أن يكون قادرا على عزله عن الأشخاص المصابين بالمرض.

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- يجب أن تسبب العزلة من المصابين بالمرض إذا أعطيت لشخص سليم (أو حيوان).

- يجب أن يكون قادرا على إعادة عزله عن الشخص السليم بعد أن يمرض.

ويقر الباحثون بأن هذا الفيروس الجديد لا يلبي هذه المعايير بعد، وقد تم التشكيك في أهمية هذه المعايير في العصر الحديث.

ومع ذلك، يقول الباحثون إنهم لم يعثروا على أي سبب آخر للمرض لدى 26 شخصا، وكان هناك دليل على استجابة 14 شخصا من الجهاز المناعي للفيروس، والأشخاص الذين كانوا على ما يرام لديهم المزيد من الفيروسات.

ماذا يمكن أن نتعلم من الفيروسات ذات الصلة؟

يبدو أن هذا الفيروس الجديد قريب وثيق لفيروسين آخرين مهمين في البشر: فيروس نيباه وفيروس هندرا. وكانت هذه العائلة من الفيروسات مصدر إلهام لفيروس MEV-1 الخيالي في فيلم Contagion.

وأبلغ عن فيروس هندرا لأول مرة في كوينزلاند في عام 1994، عندما تسبب في وفاة 14 حصانا والمدرب فيك رايل.

وأبلغ عن العديد من الفاشيات في الخيول في كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز منذ ذلك الحين، ويُعتقد عموما أنها ناجمة عن العدوى "غير المباشرة" من الثعالب.

وفي المجموع، أبلغ عن سبع حالات إصابة بشرية بفيروس هندرا في أستراليا (معظمها من الأطباء البيطريين الذين يعملون مع الخيول المريضة)، بما في ذلك أربع وفيات.

ويعتبر فيروس نيباه أكثر أهمية على مستوى العالم، حيث يتم الإبلاغ عن تفشي المرض بشكل متكرر في بنغلاديش.

ويمكن أن تتراوح شدة العدوى من التهاب الدماغ الخفيف جدا إلى التهاب الدماغ القاتل.

وأبلغ عن أول اندلاع في ماليزيا وسنغافورة في الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالخنازير. ومع ذلك، يُعتقد أن الفاشيات الأخيرة كانت بسبب الطعام الملوث ببول أو لعاب الخفافيش المصابة.

وبشكل ملحوظ، يبدو أن فيروس نيباه ينتقل من شخص لآخر، في الغالب بين جهات الاتصال المنزلية.

ولا يُعرف الكثير عن هذا الفيروس الجديد، ومن المرجح أن تكون الحالات المبلغ عنها حاليا هي قمة جبل الجليد. وفي هذه المرحلة، لا يوجد ما يشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر من إنسان لآخر.

وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد مدى خطورة العدوى، وكيفية انتشارها، ومدى انتشارها في الصين والمنطقة.

يذكر أن التقرير أعد بإشراف ألين تشنغ، أستاذة وبائيات الأمراض المعدية، جامعة موناش.

المصدر: ساينس ألرت