لقاح روسي جديد مضاد للأنواع الفرعية لمتحور "أوميكرون"

أعلن ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن خبراء المركز ابتكروا لقاحا جديدا مضادا للأنواع الفرعية من متحور"أوميكرون".



ويشير غينسبورغ في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن خبراء المركز ابتكروا لقاحا مضادا للنوع الفرعي ВА.5 لمتحور "أوميكرون".

ووفقا له، هذا اللقاح المضاد للنوع الفرعي ВА.5 ضروري جدا، بسبب حصول تغيرات عديدة في هذا النوع، مقارنة بالأنواع الأخرى، ما يتطلب تغير تركيبه المضاد.

ويضيف، اللقاح الجديد موجود فعلا في المركز ، وتناقش حاليا مسألة كيفية استخدامه في التداول المدني. هذا اللقاح مضاد لفرع ВА.5 ولكنه يحمي من ВА.1 وВА.2 أيضا.

وتجدر الإشارة، إلى أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد للفيروس التاجي المستجد، أصبح خلال سنتين أكثر الأدوية استخداما في تاريخ روسيا. وقد أكدت اكثر من 50 دراسة سريرية مختلفة وبيانات عن استخدامه في دول أوروبية وآسيوية وإفريقية والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، على فعاليته العالية ضد الفيروس وعدم خطورته على البشر.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"