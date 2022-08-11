"روس بوتريبنادزور" ترد على تصريح أمريكي حول "ديلتكرون" في روسيا

قالت هيئة حماية المستهلك الفدرالية "روس بوتريبنادزور"، تعليقا على تصريح عالم وراثة أمريكي حول اكتشاف متحور "ديلتكرون" في روسيا، إنها تنصحه مع زملائه بالتركيز على الوضع في بلادهم.

وشددت الهيئة الروسية، على أن الوضع الوبائي في الولايات المتحدة، لا يزال متوترا إلى حد كبير.

قبل ذلك ذكرت صحيفة RBC، نقلا عن عالم وراثة أمريكي، أن الأبحاث في بطرسبورغ كشفت عن نوع جديد من الفيروس التاجي، والذي لم يتم تسجيل وجوده بعد في البلدان الأخرى، وهو مزيج من متحوري دلتا وأوميكرون.

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وأضافت "روس بوتريبنادزور": "تم مؤخرا تقديم نبأ اكتشاف سلالة هجينة لفيروس كورونا في روسيا، نقلا عن عالم وراثة أمريكي. لقد لاحظنا وجود اهتمام من العلماء الأمريكيين بالوضع الوبائي في روسيا. نوصي زملاءنا في الولايات المتحدة بمراقبة ما يحدث في بلادهم عن كثب، لأن الوضع مع كوفيد هناك لا يزال متوترا إلى حد كبير".

ونوهت الهيئة الروسية بأن ظهور مثل هذه المتحورات الجديدة، لا يعتبر ظاهرة فريدة من نوعها، وهو أمر نموذجي للعديد من الفيروسات وهو أحد الآليات التطورية التكيفية. في السابق، تم تسجيل ظهور سلالات هجينة من كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، لكنها لم تنتشر على نطاق واسع بين السكان.

وأكدت الهيئة على أن منظومة المراقبة العاملة في روسيا حاليا، تسمح برصد ظهور وانتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا في البلاد، وكذلك اتخاذ تدابير التصدي لها بفعالية.

وأشارت "روس بوتريبنادزور" إلى أنه تم تأكيد اكتشاف 6 حالات إصابة بمتحور "ديلتكرون" في روسيا، 5 منها في بطرسبورغ والسادسة في موسكو. وشددت على أن هؤلاء المرضى يعانون من المرض بشكل خفيف ولم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى.

وقالت الهيئة، إن متحور "ديلتكرون" ينتمي إلى الفئات غير المهيمنة من كوفيد-19، ولا يؤثر بشكل كبير على الوضع الوبائي في البلاد.

المصدر: نوفوستي