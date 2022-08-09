مصر تدخل وسيلة نقل جديدة لإسعاف المرضى (صور)

أعلن القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار بدء إدخال "الاسكوتر الكهربائي الإسعافي" للعمل بأسطول هيئة الإسعاف، للعمل على سرعة إسعاف المرضى.

وأوضح أن "الاسكوتر الإسعافي" يمثل أحدث الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين، حيث يتميز بسرعته وصغر حجمه وقدرته على المناورة في الأماكن والشوارع الضيقة، لسرعة إسعاف المصاب بواسطة المسعف (قائد الاسكوتر)، وبحوزته حقيبة "الإسعافات الأولية" التي تحتوى على المستلزمات الطبية، وذلك بشكل أولي لحين وصول سيارة الإسعاف إلى موقع المصاب.

وأكد عبدالغفار أن "الاسكوتر الكهربائي" يساهم في سرعة إسعاف المصابين، بالاضافة لكونه صديقا للبيئة حيث يعمل من خلال الشحن الكهربائي و يتميز بقدرته على السير لمسافة تفوق 100 كيلومتر في الشحنة الواحدة، ولا يصدر منه أي عادم نهائيا.

المصدر: RT