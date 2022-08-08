تدهور الوظائف الإدراكية لدى الأطفال الذين أصيبوا بـ "كوفيد-19"

أعلنت البروفيسورة تاتيانا باتيشيفا، كبيرة أطباء الأطفال في وزارة الصحة الروسية، أن الأطفال الذي أصيبوا بمرض "كوفيد-19" يعانون من ضعف وتفاقم الوظائف الإدراكية.

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وتقول البروفيسورة في حديث للصحفيين، "يعاني الأطفال الذين أصيبوا بمرض "كوفيد-19" من ضعف الوظائف الإدراكية، وهذا ما تؤكده نتائج دراسات روسية وأجنبية. وأكثر مظاهر متلازمة ما بعد "كوفيد-19" شيوعا، هي الوهن والتعب المزمن والضعف العام والصداع واضطراب النوم".

وتشير، إلى أنه من ناحية الوظائف الإدراكية، يلاحظ اضطراب مستمر في التركيز والانتباه والذاكرة، لدى الأطفال الذي أصيبوا بـ "كوفيد-19".

وتضيف، يقلل تطعيم الأطفال ضد "كوفيد-19" من احتمال إصابتهم بمضاعفات "كوفيد-19".

المصدر: نوفوستي