مشروب يومي ومتوفر يساعد على فقدان الوزن

تساهم المشروبات التي يتناولها الفرد في إنجاح النظام الغذائي أو إضعاف تأثيره، ويشير خبراء التغذية إلى أنه غالبا لا يهتم الذين يتبعون حميات غذائية بالسوائل ويتناولونها عشوائيا.

تقول أخصائية التغذية والمتحدثة باسم National Media أكاديمية التغذية وعلم التغذية روكسانا إحساني: "غالبا ما يأكل الناس طعاما صحيا، لكن لا يفكرون في مشروباتهم، قد يشربون العديد من المشروبات الغازية يوميا، والعصائر والمشروبات المنكهة التي تحتوي جميعها على الكربوهيدرات والسكريات، والتي تضيف السعرات الحرارية بمرور الوقت."

وتضيف إحساني: "بمجرد التخلص من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية من يومك، قد ترى بسرعة تحولا في الوزن بمجرد الاستغناء عن أي مشروب يحتوي على سعرات حرارية تميل إلى شربها كثيرا كل يوم".

وأشارت إحساني إلى أن أفضل مشروب يمكن تناوله لفقدان الوزن هو الماء، تقول إحساني: "المشروب الوحيد الذي أود قوله أننا بحاجة إلى الكثير منه وهو مجاني تماما، ويمكن الوصول إليه ولا يحتوي على سعرات حرارية أو سكر مضاف، أو نكهات مضافة وأن جسمك يحتاج إليه أكثر من أي مشروب آخر، هو الماء".

وتضيف إحساني: "أولا ، تتكون أجسامنا أساسا من الماء ، لذلك نحتاج إليه كل يوم، إنه ضروري لصحتنا ورفاهيتنا، ويساعد على تحريك الأشياء، إنه يزيل الفضلات من جسمك من خلال المجرى العام ويمكن أن يساعد في منع الإمساك".

وبحسب إحساني تشير الدراسات إلى أن شرب كمية كافية من الماء سيساعد على إنقاص الوزن، حيث يمكن أن يمنع الأشخاص من الإفراط في تناول الطعام، تقول إحساني:" إذا كنت تعاني من الجفاف وتتناول وجبة، فمن المرجح أن تخطئ بين العطش والجوع وتستمر في تناول الطعام بينما في الواقع ربما تكون عطشانا فقط."

وتضيف أن الدراسات وجدت أيضا أن أولئك الذين شربوا الماء قبل الوجبات يأكلون أقل في أوقات الوجبات، حيث وجد أن تناول كمية كافية من الماء يقلل الشهية لدى كبار السن.

المصدر: eatthis