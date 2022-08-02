الأنظمة الغذائية التي تحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم تمنع تشكل الحصوات الكلوية

تسبب حصوات الكلى ألما شديدا وترتبط أيضا بأمراض الكلى المزمنة وهشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويشير الخبراء إلى أن الأشخاص الذين عانوا من حصوات الكلى مرة واحدة، لديهم فرصة بنسبة 30٪ للإصابة بحصوات أخرى في الكلى في غضون خمس سنوات.

غالبا ما يتم وصف التغييرات في النظام الغذائي لمنع ظهور حصوات الكلى المصحوبة بأعراض متكررة، ومع ذلك هناك القليل من الأبحاث المتاحة فيما يتعلق بالتغييرات الغذائية لأولئك الذين لديهم حادثة واحدة لتكوين حصوات الكلى مقابل أولئك الذين لديهم حوادث متكررة.

صمم باحثو Mayo Clinic دراسة مستقبلية للتحقيق في تأثير التغييرات الغذائية، تظهر النتائج التي توصلوا إليها أن إثراء الوجبات الغذائية بالأطعمة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم قد يمنع حصوات الكلى المصحوبة بأعراض متكررة.

استندت العوامل الغذائية إلى استبيان تم إجراؤه على 411 مريضا عانوا من حصوات الكلى المصحوبة بأعراض لأول مرة ومجموعة التحكم المكونة من 384 شخصا تمت معاينتهم جميعا في Mayo Clinic في روتشستر و Mayo Clinic في فلوريدا بين عامي 2009 و 2018.

أظهرت النتائح التي نُشرت في Mayo Clinic Proceedings ، أن انخفاض الكالسيوم والبوتاسيوم في النظام الغذائي وكذلك انخفاض تناول السوائل والكافيين والفيتات، ترتبط باحتمالات أعلى للإصابة بحصوات الكلى لأول مرة.

عانى 73 مريضا من بين المرضى الذين خضعوا لتشكيل حصوات لأول مرة، من تكرار حصوات خلال متوسط ​​4.1 سنة من المتابعة. وجد تحليل إضافي أن المستويات المنخفضة من الكالسيوم والبوتاسيوم تنبأت بتكرار الإصابة.

يقول طبيب أمراض الكلى في Mayo Clinic وكبير مؤلفي الدراسة أندرو رول : "قد تكون لهذه النتائج الغذائية أهمية خاصة لأن التوصيات الخاصة بالوقاية من حصوات الكلى قد استندت أساسا إلى العوامل الغذائية المرتبطة بتكوين الحصوات لأول مرة بدلا من تكرارها، قد لا يكون من المرجح أن يقوم المرضى بتعديل نظامهم الغذائي لمنع حدوث حصوات الكلى، ولكن من المرجح أن يفعلوا ذلك إذا كان يمكن أن يساعد في منع تكرارها."

وجدت الدراسة أن تناول السوائل الذي يقل عن 3400 ملليلتر في اليوم، أو حوالي تسعة أكواب سعة 12 أونصة مرتبط بتكوين الحصى لأول مرة إلى جانب تناول الكافيين والفيتات. يشمل تناول السوائل اليومي تناول الأطعمة مثل الفواكه والخضروات.

يمكن أن يؤدي انخفاض تناول السوائل والكافيين إلى انخفاض حجم البول وزيادة تركيز البولي، مما يساهم في تكوين الحصوات،منت الفيتات هو مركب مضاد للأكسدة موجود في الحبوب الكاملة والمكسرات والأطعمة الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة امتصاص الكالسيوم وإفراز الكالسيوم في البول.

يقول الدكتور رول: "قد يكون تغيير نظامك الغذائي للوقاية من حصوات الكلى أمرا صعبا للغاية، وبالتالي، فإن معرفة العوامل الغذائية الأكثر أهمية لمنع تكرار حصوات الكلى يمكن أن يساعد المرضى ومقدمي الخدمات على معرفة ما يجب تحديد أولوياته."

كان انخفاض الكالسيوم والبوتاسيوم الغذائي مؤشرا أكثر أهمية من تناول السوائل لتكوين حصوات الكلى المتكرر، كما يقول Api Chewcharat ، دكتوراه في الطب، المؤلف الأول للمقالة وزميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في Mayo Clinic في وقت الدراسة. "هذا لا يعني أن تناول كميات كبيرة من السوائل ليس مهمًا. لم نجد فوائد لزيادة تناول السوائل بين هؤلاء المرضى الذين لديهم تاريخ من تكوين حصوات الكلى."

خلصت الدراسة إلى أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على 1200 ملليجرام من الكالسيوم يوميا قد تساعد في منع حصوات الكلى لأول مرة وتكرارها، هذا المدخول اليومي يتماشى مع التغذية اليومية الموصى بها من وزارة الزراعة.

في حين يوصى أيضا بتناول كميات أكبر من البوتاسيوم، إلا أن وزارة الزراعة الأمريكية لا توصي بتناول البوتاسيوم يوميا.

يقول الدكتور Chewcharat :"يجب على المرضى إضافة المزيد من الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم إلى وجباتهم الغذائية، الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم تشمل الموز والبرتقال والجريب فروت والشمام والبطيخ والمشمش. تشمل الخضار والبطاطس والفطر والبازلاء والخيار والكوسا".

المصدر: ميديكال إكسبريس