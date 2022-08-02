ولاية كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ في الولاية كجزء من "استجابة الولاية المستمرة لتفشي مرض جدري القردة.

جاء ذلك على الموقع الرسمي لحاكم الولاية، حيث قال الإعلان إنه لدعم العمل الجاري من قبل إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا وغيرها في إدارة الولاية لتنسيق استجابة حكومية كاملة لجدري القردة، والبحث عن لقاحات إضافية، وتنسيق الجهود للتوعية والتثقيف بشأن الحصول على اللقاحات والعلاج.

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وتابع الإعلان: "تعمل كاليفورنيا بشكل عاجل على جميع المستويات لإبطاء انتشار جدري القردة، والاستفادة من اختباراتنا القوية، وتتبع جهات الاتصال والشركات المجتمعية المعززة أثناء الوباء لضمان التركيز على اللقاحات والعلاج والتوعية للفئات الأكثر عرضة للخطر".

وأكد المحافظ على مواصلة العمل مع الحكومة الفدرالية لتأمين المزيد من اللقاحات، وزيادة الوعي حول الحد من المخاطر، و"الوقوف إلى جانب مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا LGBT في مكافحة الوصم".

وكانت قيادات الصحة العامة في كاليفورنيا قد حثت الشهر الماضي الشركاء الفدراليين على إتاحة المزيد من جرعات اللقاح للولاية في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن من توسيع الأهلية لكل من حالات التعرض المؤكدة والمحتملة، وكذلك للأفراد الأكثر تعرضا لخطر الإصابة.

واعتبارا من 28 يوليو الماضي، وسعت الولاية قدرتها على الاختبار لإجراء أكثر من 1000 اختبار في الأسبوع، كما تواصل الولاية جهود التوعية والتعليم لإبلاغ سكان كاليفورنيا عن مرض جدري القردة، وطرق الحد من انتشاره، حيث استضافت الولاية عددا من الندوات عبر الإنترنت لإدارات الصحة المحلية، والمنظمات المجتمعية، ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين.

المصدر: موقع حاكم ولاية كاليفورنيا