طبيب روسي يشرح طبيعة مرض عرّاب إصلاحات التسعينات في روسيا

قال الطبيب المعروف ألكسندر مياسنيكوف، إن السياسي الروسي المخضرم أناتولي تشوبايس يعاني من متلازمة "غيان باريه" التي تستمر من أسبوعين إلى عدة أسابيع، وتتطلب علاجا مكثفا في المستشفى.

وأوضح مياسنيكوف، المختص في أمراض القلب، أن المريض المصاب بهذا المرض يتعرض لخلل مفاجئ في نشاط الأعصاب المحيطية. كقاعدة عامة، من أسفل إلى أعلى، من الساقين وما فوق.

وأضاف: "وهذا يؤدي من الضعف الابتدائي في الساقين إلى الشلل: ويفقد المريض القدرة على المشي، وتحريك ذراعيه، والتحكم في عينيه وعضلات أخرى. لكن أخطر شيء فيه، هو أن العضلات التي نتنفس بها غالبا ما تفشل ويمكن أن يحدث شلل في الجهاز التنفسي".

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وشدد الخبير على أنه يسبق هذا المرض عادة، عدوى بكتيرية أو فيروسية. وينتج الجسم أجساما مضادة والتي لسبب ما تبدأ في إصابة خلاياه الذاتية. وفي هذه الحالة، يوقف الأطباء هذه الاستجابة المناعية عن طريق حقن الغلوبولين المناعي، وتبادل البلازما، والتنفس.

وأضاف مياسنيكوف أن معدل الوفيات للمرضى الذين يعانون من هذا التشخيص هو 3-7٪. وتبقى عواقب الشلل لفترة طويلة لدى حوالي نصف المرضى.

المصدر: mk.ru