فائدة غير متوقعة للجعة

أعلن الطبيب الروسي فيكتور ليشين، أن تناول كمية معتدلة من الجعة يساعد على إخراج الرمل والحصى الصغيرة من الكلى.



ويشير الطبيب في حديث لموقع Gazeta.Ru، إلى أنه عند تشخيص وجود رمل أو حصى في الكلى، يكون من الأفضل إضافة مشروب الجعة إلى النظام الغذائي.

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ويقول، "يجب أحيانا تناول مشوب الجعة. ولكن هذا لا يعني شرب لترات منه كل مرة. وينصح أخصائيو أمراض الجهاز البولي بتناول مشروب الجعة، لأنه يساعد الجسم على التخلص من الرمل والحصى الصغيرة الموجودة في الكلى".

وينصح الطبيب بالامتناع عن تناول الأطعمة الدهنية والمالحة، وفي حال تفاقم التحصي البولي الامتناع عن تناول القهوة.

ويقول، "من الأفضل عدم تناول الأسماك الدهنية والحلويات لأنها ضارة أيضا. ولكن يمكن تناول كمية قليلة من البطيخ الأحمر . ويجب أن نعلم أنه لا ينصح بالإكثار من شرب الماء، لأنه يزيد العبء على القلب والأوعية الدموية".

ويضيف، لتجنب تكون الحصى في الكلى يجب اتباع نظام غذائي صحي والخضوع لفحص طبي شامل سنويا.

المصدر: نوفوستي