خبيرة تحذر من "أطعمة الإجازات" التي قد "تضر بالأسنان"!

حذرت طبيبة الأسنان، كاثرين تاناهيل، من مركز بورتمان لطب الأسنان، أن الحلويات والآيس كريم والكحول، والانقطاع عن روتين العناية بالأسنان، يمكن أن تترك أسنانك معرضة لخطر أكبر للتلف.

وقالت تاناهيل: "الإجازات هي وقت للعناية الذاتية والراحة والاسترخاء، لكن يجب أن نتذكر أن نظافة الفم هي جزء مهم من الرعاية الذاتية أيضا. وفي أيام العطلات، غالبا ما يكون نظامنا الغذائي مختلفا ويمكن أن يكون مليئا بالحلويات والمشروبات الغازية والعصائر التي يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان. لذلك، إذا أردنا الحفاظ على صحة أفواهنا، مع أسنان خالية من التسوس ولثة صحية، فمن الضروري ألا يأخذ روتين صحة الفم لدينا عطلة أيضا".

ويكمن المفتاح في تنظيف أسنانك بالفرشاة آخر شيء في الليل ومرة ​​واحدة على الأقل خلال النهار.

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كما أوصت باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد. ومع ذلك، هناك الكثير من النصائح الأخرى التي قدمتها للحفاظ على صحة فمك.

التزم بعادات التنظيف اليومية المعتادة

على الرغم من أن العطلات تدور حول الاسترخاء وقضاء وقت ممتع، إلا أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط لا يزالان مهمين.

استخدام الماء في الخارج

قالت الخبيرة: "أثناء غيابك، استخدم المياه المعبأة لشطف فرشاة أسنانك إذا كنت في بلد آخر يُنصح بعدم شرب ماء الصنبور.

ومن الحكمة عدم شطف فرشاة أسنانك تحت صنبور المياه، بغض النظر عن مدى قوة الرغبة في مواصلة عادتك المعتادة".

كن حكيما

تجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة فورا بعد المشروبات والعصائر الحمضية لمدة 30 دقيقة على الأقل - وإلا فإن الحمض يلين طبقة المينا وأنت تقوم بتنظيفها بالفرشاة.

المصدر: إكسبريس