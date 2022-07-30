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هل تحسين نمط النوم يقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني؟

الصحة

هل تحسين نمط النوم يقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني؟
Globallookpress imagebroker/Michaela Begsteiger
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء صينيون أن تحسين نمط النوم يخفض من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني ومضاعفاته بنسبة 29 بالمئة.


وتشير مجلة he Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism، إلى أنه اتضح للباحثين أن النوم السيء يزيد من احتمال الإصابة بمرض الكبد الدهني، الذي يعتبر أكثر أمراض الكبد انتشارا. يتميز هذا المرض بتراكم الدهون في خلايا الكبد، ما يؤدي في النهاية إلى تليف الكبد ولاحقا إلى سرطان الكبد.

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وتابع الباحثون في إطار هذه الدراسة الحالة الصحية لـ 5011 مواطنا صينيا تتراوح  ما بين 30-79 عاما يعيشون في مقاطعات غواندونغ وفوجيان وغوانغشي وهاينان.

وقد ركز الباحثون في الدراسة على التغيرات الحاصلة في الكبد والنظام الغذائي والعادات السيئة ومستوى النشاط البدني. وأظهرت النتائج أن احتمال الإصابة بمرض الكبد الدهني يرتبط ليس فقط على مستوى النشاط البدني والحالة الصحية العامة للمشاركين في الدراسة، بل بنمط النوم أيضا، حيث اتضح للباحثين أن المشاركين من المناطق الجنوبية للصين الذي يتمتعون بنوعية نوم جيدة هم أقل بنسبة 29 بالمئة عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني مقارنة بالآخرين.

ويضيف الباحثون، يلاحظ هذا بصورة خاصة بين المشاركين الذين لهم نمط حياة خامل، حيث تنخفض هذه النسبة إلى 36 بالمئة مع تحسن معتدل في نمط النوم.

واستنادا إلى هذه النتائج يخطط الباحثون إلى معرفة لماذا يزيد سوء النوم من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

المصدر: tass

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