مريض يشارك تجربته المروعة مع جدري القردة!

انتشر جدري القردة من خلال الاتصال الوثيق والقطرات الكبيرة، وأبلغ عن أقل من 20000 حالة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، هذا لا يجعل الأمر أقل إزعاجا كما ذكر أحد المرضى.

وشارك مريض أمريكي أعراضه وشجع الآخرين على التطعيم ضد المرض.

وبعد أن عانى، ليك جافان، من أعراض مرض جدري القردة، انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تجاربه والتحذير من عدم أخذ المرض على محمل الجد.

ونشر صورا لإصبعه المتورمة والدامية، وكذلك صور سيلفي تظهر الآفات على وجهه وذقنه.

وقال جافان: "إذا كان أي شخص يعتبر جدري القردة مزحة - فهو للأسف ليس كذلك". وأضاف أن صوره "لم تظهر الجروح داخل فمه أو الصغيرة على ذراعيه".

وتذكر جافان أيضا كيف بدأت الأعراض وكيف كانت: "بدأت الأعراض يوم الأربعاء الماضي: بدأت بقشعريرة شديدة.

ثم التعب المزمن والصداع النصفي وآلام الجسم. وكنت أستيقظ في برك من العرق. وخلال مرحلة المرض تكونت نتوءات كبيرة على وجهي وداخل فمي. وفي البداية، كان الأمر قبيحا ومزعجا أكثر من أي شيء آخر، ولكن مع تقدم المرض، وصلت إلى مستويات عالية للغاية من الألم".

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وفي ضوء تجاربه، يأمل جافان في تشجيع المزيد من الناس على التقدم للتطعيم ضد جدري القردة.

وعلى عكس "كوفيد-19" خلال المرحلة المبكرة من الوباء، هناك لقاح يمكن أن يحمي الناس من جدري القردة في شكل لقاح ضد الجدري.

ونتيجة لذلك، تشتري البلدان في جميع أنحاء العالم جرعات لإعطائها للفئات المعرضة للخطر.

وتشمل أعراض جدري القردة المدرجة من قبل NHS:

• حرارة عالية.

• صداع الرأس.

• آلام العضلات.

• آلام الظهر.

• تورم الغدد.

• الرجفان.

• الإنهاك.

المصدر: إكسبريس