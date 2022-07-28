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علماء بريطانيون يبتكرون علكة مضادة للفيروس التاجي المستجد

الصحة

علماء بريطانيون يبتكرون علكة مضادة للفيروس التاجي المستجد
Globallookpress Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search/
صورة تعبيرية
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ابتكر خبراء كلية الطب بجامعة بنسلفانيا في المملكة المتحدة علكة جديدة مضادة للفيروس التاجي المستجد.

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وتشير قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، إلى أنه وفقا للبروفيسور هنري دانييل من الجامعة، غالبا ما ينتشر الفيروس التاجي المستجد عن طريق اللعاب. وبالتالي فإن مضغ العلكة سيكون أكثر فعالية في منع انتشاره.

ويضيف البروفيسور، يتكاثر SARS-CoV-2 في اللعاب، ونحن نعلم أن الشخص المصاب يعطس ويسعل كثيرا أو يتكلم، ما يساعد على انتشار الفيروس وإصابة آخرين.

المصدر:news.ru

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