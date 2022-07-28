خبيرة تغذية تكشف أسباب شيخوخة الجلد

أعلنت الدكتورة أنجالي موكيرجي خبيرة التغذية الهندية، أن العادات السيئة تؤدي إلى جفاف الجلد وانخفاض مرونته.

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وتشير صحيفة Hindustan Times، إلى أنه وفقا للخبيرة، التدخين وتعاطي المشروبات الكحولية خلال فترة زمنية طويلةـ يمكن أن يحفز ظهور التجاعيد وترهل الجلد.

وتقول، موضحة "هذه العادات تؤدي إلى جفاف الجلد وظهور هالات سوداء وانخفاض المرونة".

وتضيف، الغبار والأشعة فوق البنفسجية يمكن أيضا أن تلحق الضرر بخلايا الجلد وتتوغل في الطبقات العميقة.

وتشير الخبيرة، إلى أن المواقف العصيبة المستمرة يمكن أن تؤثر سلبا في الجسم، مسببة الإصابة بالصدفية والأكزيما والطفح الوردي. كما أن قلة النوم تؤثر سلبا في حالة الجلد.

وتنصح الخبيرة، بتناول المواد الغذائية المحتوية على أحماض أوميغا-3 الدهنية لأنها مغذية للجلد وتحسن حالته.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"