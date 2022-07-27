وجبة شعبية خفيفة يمكنها "كبح الشهية"!

يحاول الكثير منا تجنب تناول الوجبات الخفيفة إذا أردنا إنقاص الوزن. ومع ذلك، هناك طعام واحد يمكن أن يقمع الشهية ويساعدك على الشعور بالشبع.

وفي حديثها مع موقع "إكسبريس"، شاركت أخصائية التغذية وخبيرة اللياقة البدنية المسجلة لدى JustCBD، ناتالي كوموفا، أفضل طرقها الغذائية للتخلص من الدهون الحشوية.

وأوصت بالفول السوداني باعتباره أفضل مثبط للشهية.

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وقالت: "الفول السوداني مصدر ممتاز للألياف والبروتينات والدهون الصحية للقلب (مثل الدهون الأحادية غير المشبعة أو الدهون المتعددة غير المشبعة)".

وأوضحت ناتالي: "إلى جانب العناصر الغذائية المذكورة، يعتبر الفول السوداني غنيا بالفلافونويد، والفيتوستيرول والأحماض الفينولية والريسفيراترول. وتقلل هذه المركبات من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يجعلك تعيش لفترة أطول. ويزيد حمض التريبتوفان الأميني الموجود في الفول السوداني من إنتاج وإطلاق مادة كيميائية جيدة تسمى السيروتونين، التي تعزز المزاج".

وأضافت: "فيتامين E وفيتامينات B الموجودة في الفول السوداني مرتبطة بصحة الجلد. فيتامين E، على وجه الخصوص، يمنع التهاب الجلد المرتبط بعدد من المشكلات، بما في ذلك الحكة والجفاف والاحمرار والتورم والحساسية".

وأضافت ناتالي: "أقترح بشدة الجمع بين المشروبات والأطعمة مع هذه التمارين: المشي السريع والهرولة والجري".

المصدر: إكسبريس