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خبيرة تغذية تكشف مخاطر الأطعمة الخالية من الدهون

الصحة

خبيرة تغذية تكشف مخاطر الأطعمة الخالية من الدهون
Globallookpress /imageBROKER/Markus Mainka
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الشخص الذي يتناول أطعمة خالية من الدهون، يخاطر بتناول كمية طعام أكبر.

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وتقول الخبيرة، في حديث لموقع URA.RU، "يمكن للشخص بكل سهولة تناول كمية طعام خالية من الدهون أكبر مقارنة بالأطعمة المحتوية على الدهون. ولكن هذه ليست حمية غذائية محددة، بل على العكس يمكن أن تلحق الأطعمة الخالية من الدهون ضررا كبيرا بالجسم".

وتضيف، يحاول منتجو الأطعمة الخالية من الدهون جعل منتجاتهم لذيذة وجذابة بإضافة مواد معينة.

وتقول، "إنهم يخدعون الدماغ، بأن هذا منتج عالي الجودة، مع أن الجسم لا يحصل منه على أي فائدة. لأنه من الأفضل أن يحصل على دهون، توفر طاقة للبناء. أما في هذه الحالة فإنه يحصل على مواد حافظة لا تستخدم في أي شيء".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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