عنصران غذائيان يساعدان في مقاومة تأثير الملح في النظام الغذائي للمرأة

أشار بحث جديد إلى أن تناول أطعمة مثل الموز والأفوكادو والسلمون يمكن أن يساعد في تقليل الآثار السلبية للملح في النظام الغذائي للمرأة.

ووجدت الدراسة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبوتاسيوم مرتبطة بانخفاض ضغط الدم، خاصة عند النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من الملح.

يقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن المعدن يساعد في الحفاظ على صحة القلب، وأن المرأة تستفيد أكثر من الرجل.

قال مؤلف الدراسة البروفيسور، ليفرت فوغت، من المراكز الطبية بجامعة أمستردام في هولندا: "من المعروف أن الاستهلاك العالي للملح مرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية".

وبحسب فوغت، ركزت النصائح الصحية على الحد من تناول الملح، ولكن من الصعب تحقيق ذلك عندما تشتمل الوجبات الغذائية على الأطعمة المصنعة، يقول فوغت:"في دراستنا تم ربط البوتاسيوم الغذائي بأكبر مكاسب صحية لدى النساء".

شملت الدراسة 11267 رجلا و 13696 امرأة من دراسة Epic-Norfolk ، تراوحت أعمار المشاركين في الدراسة بين 40 و 79 عاما في المملكة المتحدة ، بين عامي 1993 و 1997.

أكمل الجميع استبيانا حول عادات نمط الحياة، وجرى قياس ضغط الدم لديهم وجمع عينة بول، وتم استخدام الصوديوم والبوتاسيوم في البول لتقدير المدخول الغذائي.

قام الباحثون بتحليل العلاقة بين تناول البوتاسيوم وضغط الدم، ووجدوا أن استهلاك البوتاسيوم (بالغرام في اليوم) مرتبط بضغط الدم لدى النساء، مع زيادة تناول المعدن، انخفض ضغط الدم.

عندما تم تحليل الارتباط وفقا لاستهلاك الملح، لوحظت العلاقة بين البوتاسيوم وضغط الدم فقط لدى النساء اللائي يتناولن كميات كبيرة من الصوديوم.

ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا أعلى كمية من البوتاسيوم لديهم خطر أقل بنسبة 13٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين يتناولون أقل كمية، وعندما تم تحليل نتائج الرجال والنساء بشكل منفصل، كان انخفاض المخاطر 7٪ و 11٪ على التوالي.

ووجد الباحثون أن كمية الملح في النظام الغذائي لم تؤثر على العلاقة بين البوتاسيوم وأحداث القلب والأوعية الدموية لدى الرجال أو النساء.

قال البروفيسور فوغت: "تشير النتائج إلى أن البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على صحة القلب، لكن تستفيد النساء أكثر من الرجال".

واضاف :"كانت العلاقة بين أحداث القلب والأوعية الدموية والبوتاسيوم هي نفسها بغض النظر عن تناول الملح، مما يشير إلى أن البوتاسيوم له طرق أخرى لحماية القلب بالإضافة إلى زيادة إفراز الصوديوم".

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عاما بأن يحتاجوا إلى 3500 ملغم من البوتاسيوم يوميا، ويجب أن يكونوا قادرين على الحصول عليها من نظامهم الغذائي.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الخضروات والفواكه والمكسرات والبقوليات ومنتجات الألبان والأسماك، على سبيل المثال ، تحتوي حبة موز 115 غراما على 375 ملليغراما من البوتاسيوم، و 154 غراما من سمك السلمون المطبوخ يحتوي على 780 ملليغراما، و 136 غراما من البطاطس 500 ملليغرام، وكوب واحد من الحليب 375 ملليغراما.

وقالت أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية تريسي باركر: "يدعم هذا البحث النصيحة الحالية التي تقول إن تقليل تناولنا للملح وتناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم يمكن أن يكون وصفة لصحة القلب".

واضافت:"من الطرق السهلة لزيادة تناولك للبوتاسيوم هو تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميا، الأطعمة الأخرى مثل البقول والأسماك والمكسرات والبذور والحليب تحتوي أيضا على نسبة عالية من البوتاسيوم وقليلة الملح، لذلك يمكن أن تفيد قلبك".

ونوه الخبراء إلى أن الحد من تناول الكحول والبقاء نشيطا بدنيا أيضا يساعد على خفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية .

المصدر:theguardian