جدري القردة يصل إلى الولايات المتحدة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة، عن تسجيل حالتين لإصابة الأطفال بفيروس جدري القردة في الولايات المتحدة.

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وقالت المراكز إن الحالتين غير مرتبطتين ببعضهما البعض، وربما تكونا نتيجة للانتقال المنزلي.

وأضافت أنه تم تسجيل أول حالة للإصابة بالمرض لدى طفل صغير مقيم في كاليفورنيا، والحالة الثانية لدى رضيع غير مقيم في الولايات المتحدة. ويحقق مسؤولو الصحة العامة الأمريكية حاليا في كيفية إصابة الطفلين.

وتابعت أن لدى كليهما أعراض المرض، لكنهما يتمتعان بصحة جيدة ويتلقيان العلاج بأدوية مضادة للفيروسات تسمى "tecovirimat" أو "TPOXX" والتي يوصي بها مركز السيطرة على الأمراض للأطفال دون سن الثامنة، لأنهم يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

المصدر: سي أن أن