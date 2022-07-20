ما الأطعمة التي عليك تناولها إن أصبت بالإسهال؟

تزداد حالات الإسهال في الصيف ومع تقلب المناخ، فمنها ما ينتج عن أمراض هضمية أو غيرها، بحالة تؤثر على الكثيرين من وقت لآخر.

ويشير الخبراء إلى أهمية تحديد نوع الطعام والقيام بحميات غذائية في فترة حدوث الإسهال وبحسب مسعفي الهيئة الوطنية للخدمات الصحية قد لا تحتاج إلى تناول الطعام إذا فقدت شهيتك ولكن يجب عليك الاستمرار في شرب الكثير من السوائل.

ويدور في اذهان الكثير سؤال ما هي الأطعمة الجيدة لتناولها إذا كان الشخص يعاني من الإسهال؟

يوصي مسعفو الهيئة الوطنية للخدمات الصحية بتناول وجبات صغيرة وخفيفة وتجنب الأطعمة الدهنية أو الحارة، وتنص التوجيهات الرسمية على أن: "الأطعمة المالحة تساعد أكثر من غيرها.

ومن الأمثلة الجيدة البطاطس والأرز والموز والحساء والخضروات المسلوقة.

قال الخبراء في مستشفيات جامعة سانت جورج إنه يجب على الشخص الذي يعاني من الإسهال تناول الأطعمة التي تجعل البراز أكثر تماسكا، وتشمل هذه الأطعمة : أرز، معكرونة، بطاطس بدون قشر، بسكويت التكسير الجاف، الدجاج المسلوق، اللحم بقري، السمك والبيض المخفوق.

وينوه الاطباء إلى أهمية الإكثار من السوائل سيساعد هذا على تجنب الجفاف ويجب أخذ رشفات صغيرة ومتكررة من الماء، يقولأطباء مشفى سانت جورج :"من الناحية المثالي، يجب على البالغين الذين يعانون من هذه الحالة أن يشربوا الكثير من السوائل التي تحتوي على الماء والملح والسكر".

يضيف الأطباء: "يمكن شرب الماء الممزوج بالعصير أو مرق الحساء وإذا كنت تستهلك كمية كافية من السوائل، فيجب أن يكون لون البول أصفر فاتحا أو شبه صاف".

تشير الهيئة الوطنية للخدمات الصحية، أهمية القيام بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، أثناء الإصابة بالإسهال لمنع انتشار العدوى في المنزل، والتأكد من نظافة المراحيض، وغسل وتنظيف الأسطح ومقابض الأبواب كل يوم.

هل يمكنني الذهاب إلى العمل أو المدرسة مع الإسهال؟

توصي الهيئة الوطنية للخدمات الصحية للاتصال بالطوارئ في عدة حالات:

وجود دم في الإسهال، أو نزيف من الأسفل

إذا استمر الإسهال أكثر من سبعة أيام ، أو القيء أكثر من يومين

ظهورعلامات الجفاف

في حال توقف الطفل عن الرضاعة (من الثدي أو الزجاجة)

المصدر: the-sun