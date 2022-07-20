من الآن فصاعدا.. الحصول على جهاز للكشف الذاتي عن "كوفيد - 19" متاح في محلات البقالة بكوريا الجنوبية!

أصبح ممكنا من الآن فصاعدا في كوريا الجنوبية شراء جهاز لفحص ذاتي لـ"كوفيد- 19" وهو متاح في جميع محلات البقالة في أرجاء البلاد.

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وأفادت وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية بأنها ستعمل على توسيع نطاق منافذ البيع لجهاز الفحص الذاتي لـ"كوفيد-"19 إلى نحو 48 ألف محل في سلاسل محلات البقالة السبع (ميني ستوب، سيفون إيليفن، ستوري واي، إيمارت 24، سيسبايس، سي يو، جي إس 25) في كل أرجاء البلاد.

وباتت بذلك محلات البقالة قادرة على بيع جهاز الفحص الذاتي حتى 30 سبتمبر المقبل بصرف النظر عما إذا كانت المحلات حاصلة أم لا على إذن الحكومة لبيع الأجهزة الطبية.

وأوضحت الوزارة أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات كان بهدف "تعزيز الحصول على جهاز الفحص الذاتي بغض النظر عن الزمن والمكان عندما يقضي الشعب وقتا في الليل، أو نهاية الأسبوع، أو في أماكن عطلات وغيرها".

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وكشفت الوزارة الكورية الجنوبية المعنية بسلامة الغذاء والدواء أن كمية أجهزة الفحص الذاتي الذي تستطيع شركات الإنتاج العشر أن تقوم بتصنيعها داخل البلاد، تبلغ 47 مليونا و900 ألف جهاز، وهي كمية تعتبر كافية لتغطية كل الاحتياجات، علاوة على أنه يتوقع ان يجري توزيع سريع لهذه الأجهزة مع رفع عدد جهات البيع.

وأشير إلى أنه من الأفضل الذهاب إلى محلات البقالة بعد التأكد من إمكانية بيع الأجهزة، وكمية الأجهزة التي تُباع حاليا في المحلات، وذلك نظرا لاختلاف بدء البيع حسب محلات للبقالة.

وتوفر سلاسل محلات البقالة الثلاثة مثل "سيفون إيليفن، سي يو، جي إس 25 " خدمة عبر تطبيق آبل لتقديم معلومات بما فيها موقع محلات البقالة التي توجد فيها أجهزة الفحص الذاتي، وكمية الأجهزة المتبقية وغيرهما.

ونبهت الوزارة إلى أنها "تراقب باستمرار تطورات بشأن إنتاج جهاز الفحص الذاتي وتوزيعه، ومجريات حول سعر الجهاز في المعاملات عبر الإنترنت، مضيفة أنها ستعمل على الاستجابة الحثيثة لكيلا يحدث تعطل الإمدادات مع تزايد عدد المصابين بكوفيد-19".

المصدر: يونهاب