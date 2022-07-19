مساعدة وزير الصحة الأمريكي: مجتمع "الميم" أكثر تعرضا لجدري القردة

صرحت مساعدة وزير الصحة الأمريكي المتحولة جنسيا، راشيل ليفين، بأن الجميع معرضون للإصابة بجدري القردة، إلا أن مجتمع LGBTQI+ هو الأكثر عرضة للإصابة في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال حديث لها في قناة MSNBC، حيث تابعت ليفين أن ذلك يتعلق بالرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بشكل أساسي.

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والأدميرال، راشيل ليفين، هي أول شخص متحول جنسيا في الولايات المتحدة الأمريكية يشغل منصبا فدراليا، حيث تعمل في خدمة الصحة العامة الأمريكية، وهي واحدة من 8 خدمات وطنية بالزي الرسمي، ولم تكن ليفين في الجيش قبل التحاقها بالعمل، إلا أنها أصبحت الأدميرال السادس في تاريخ السلك.

وقد أثارت صورة لها مع الناشط المثلي، ونائب مساعد وزير الطاقة النووية، سام برينتون، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT